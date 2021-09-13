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Кабмін ухвалив зміни до "карантинної" постанови – джерело

Понеділок, 13 вересня 2021, 19:23
Кабмін ухвалив зміни до карантинної постанови – джерело
Фото: Ельдар Сарахман, УП

Кабінет Міністрів ухвалив зміни до так званої "карантинної" постанови №1236, яка передбачає конкретні протиепідемічні заходи в різних зонах – "зеленій", "жовтій" та "червоній".

Джерело: співрозмовник УП в уряді

Деталі: Наразі текст змін до постанови на сайті уряду чи МОЗ відсутній. 

Раніше міністр охорони здоров’я Віктор Ляшко на засіданні Кабінету міністрів 8 вересня повідомив, що МОЗ пропонує не посилювати карантин для вакцинованих колективів закладів, компаній чи установ, якщо регіон їх функціонування потраплятиме в жовту чи червону зону епідемічної небезпеки через поширення COVID-19.

За словами головного санлікаря Ігоря Кузіна, МОЗ готує технічне рішення щодо видачі "зеленого" внутрішнього сертифіката про повну вакцинацію проти COVID-19 та "жовтого" сертифіката про отримання першої дози вакцини: зеленим можна буде користуватися рік, жовтим – до завершення імунізації. 

 Передісторія: 

  • 6 вересня заступник міністра охорони здоров'я – головний державний санітарний лікар Ігор Кузін заявив, що найближчим часом Україна вийде із "зеленого" рівня епіднебезпеки, оскільки ситуація з коронавірусом у країні погіршується.
  • Віктор Ляшко повідомив, що Міністерство охорони здоров'я подало в Кабінет міністрів клопотання з проханням перевести Україну з "зеленого" на "жовтий" рівень епідемічної небезпеки і з 13 вересня посилити карантинні обмеження.
  • Точна дата посилення карантину залежить від епідемічних показників по регіонах та рішення Комісії ТЕБ та НС щодо заходів адаптивного карантину.

Знати більше: COVID-19 і вакцинація проти коронавірусу – динаміка пандемії в інфографіці УП

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Українська правда

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Теми: карантин
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