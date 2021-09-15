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Беленюк пояснив, чому закрили справу щодо расистських образ 

Середа, 15 вересня 2021, 21:40
ЖАН БЕЛЕНЮК У КИЄВІ ФОТО З ЙОГО СОЦМЕРЕЖІ

Народний депутат від "Слуги народу" та олімпійський чемпіон Жан Беленюк каже, що з молодиками, які вигукували расистські образи на його адресу, пообіцяли провести роботу в організації до якої вони причетні. 

Джерело:  Беленюк в ефірі "Мокрик По Живому" на hromadske

Пряма мова: "Вони провели з ними відповідну роботу, і для того, щоб не накликати тінь на ту організацію (тому що глобально вона проводить позитивну роботу для українського суспільства), ми потиснули руки. Для мене цей конфлікт наразі є вичерпаним". 

Деталі: За словами нардепа, через кілька днів після інциденту до нього через колегу по фракції звернулись представники організації, які, за їхніми словами, знають, хто вигукував расистські образи на адресу Беленюка.

Окрім того, він каже, що представники тієї організації знають, що серед них є невелика частка людей із праворадикальними поглядами.  Їх начебто могли спровокувати фото, де він стоїть поруч із російською пропагандисткою Скабєєвою після Олімпіади в Ріо. 

Що передувало: 7 вересня стало відомо, що поліція закрила кримінальне провадження відкрите після того, як нардеп від "Слуги народу" Жан Беленюк у центрі Києва став жертвою расистських висловлювань.

Передісторія: 

  • 13 серпня у центрі Києва, в районі Печерськ, до Беленюка підійшли невідомі молодики і зробили кілька расистських висловлювань.
  • Партія "Слуги народу" тоді виступила із заявою та вимагала від Національної поліції у найкоротші терміни встановити особи нападників та притягти їх до відповідальності.

Теми: Беленюкрасизм
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