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Беленюк объяснил, почему закрыли дело по расистским оскорблениям

Среда, 15 сентября 2021, 21:40
Беленюк объяснил, почему закрыли дело по расистским оскорблениям
ЖАН БЕЛЕНЮК В КИЕВЕ ФОТО ИЗ ЕГО СОЦСЕТИ

Народный депутат от "Слуги народа" и олимпийский чемпион Жан Беленюк говорит, что с молодыми людьми, которые выкрикивали расистские оскорбления в его адрес, пообещали провести работу в организации к которой они причастны.

Источник: Беленюк в эфире "Мокрик По Живому" на hromadske

Прямая речь: "Они провели с ними соответствующую работу, и для того, чтобы не навлечь тень на ту организацию (потому что глобально она проводит позитивную работу для украинского общества), мы пожали руки. Для меня этот конфликт пока исчерпан".

Детали: По словам нардепа, через несколько дней после инцидента к нему через коллегу по фракции обратились представители организации, которые, по их словам, знают, кто выкрикивал расистские оскорбления в адрес Беленюка.

Кроме того, он говорит, что представители той организации знают, что среди них есть небольшая доля людей с право-радикальными взглядами. Их якобы могли спровоцировать фото, где он стоит рядом с российской пропагандисткой Скабеевой после Олимпиады в Рио.

Что предшествовало: 7 сентября стало известно, что полиция закрыла уголовное производство открытое после того, как нардеп от "Слуги народа" Жан Беленюк в центре Киева стал жертвой расистских высказываний.

Предыстория: 13 августа в центре Киева, в районе Печерск, к Беленюку подошли неизвестные молодые люди и сделали несколько расистских высказываний.

Партия "Слуги народа" тогда выступила с заявлением и требовала от Национальной полиции в кратчайшие сроки установить личности нападавших и привлечь их к ответственности.

"Украинская правда" в Threads

Темы: Беленюкрасизм
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