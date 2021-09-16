Усі розділи
Укр / Рус Клуб УП
Укр / Рус
up shop

Расюк, який отримав умовно за підготовку вбивства в СБУ, заявив про катування - ЗМІ

Четвер, 16 вересня 2021, 15:56

Полковник Служби безпеки Юрій Расюк, який уже отримав судовий вирок за підготовку вбивства голови внутрішньої безпеки СБУ Андрія Наумова, заявив про катування зі сторони співробітників служби безпеки України.

Джерело: видання "Дзеркало тижня" із посиланням на власні джерела в Державному бюро розслідувань

Деталі: ДБР відкрило справу за заявою Расюка, поданою 9 вересня.

Расюк звинувачує співробітників СБУ в тому, що вони застосовували до нього дії, що супроводжуються насильством, погрожували насильством та іншими незаконними діями, аби він вчинив те, що суперечить його волі.

Співробітники СБУ нібито чинили так під час затримання Расюка, а також проведення процесуальних та слідчих дій.

Справу кваліфікували за ч.2 ст. 127 (катування – ред.) Кримінального кодексу України.

Передісторія:

  • 23 січня стало відомо, що працівника СБУ Юрія Расюка затримали за підозрою в підготовці вбивства начальника Головного управління внутрішньої безпеки СБУ Андрія Наумова. У СБУ повідомили, що за замах на Наумова пропонували $50 тисяч.
  • Замовником нападу слідство вважало колишнього заступника голови СБУ Дмитра Нескоромного. Йому оголосили підозру, чоловіка розшукують.
  • Згодом повідомлялося, що Расюк погодився на угоду зі слідством.
  • 8 липня Печерський райсуд Києва затвердив угоду між прокурором і полковником СБУ Юрієм Расюком у справі про замах на вбивство голови внутрішньої безпеки СБУ Андрія Наумова.
  • Суд призначив Расюк узгоджене покарання – 5 років позбавлення волі зі звільненням на іспитовий строк 3 роки.

Теми: СБУ
powered by lun.ua
Головне сьогодні

Новини 17 вересня: "наради" на матчі, затримання проросійського пропагандиста

Україна ввела санкції проти отруйників Навального

Система моніторингу "олігархів" вже готова – РНБО

Україна підготувала новий пакет санкцій: за російські "вибори" на окупованих територіях

Данілов не зрозумів питання журналіста: Російською говорите, а я напрягаюся

інфографікаУкраїнці відповіли, де їм найкомфортніше живеться

Усі новини...
СБУ
Білоруський дім заявив, що СБУ затримала кількох білорусів. Спецслужба пояснює
На Харківщині викрили 50-тисячну ботоферму: працювала на Росію – СБУ
7 років переховувався у РФ: СБУ затримала організатора "референдуму" на Луганщині
Останні новини
22:14
Вища рада правосуддя призначила членів комісії для обрання складу ВККС
21:55
Новини економіки: Ryanair готує експансію в Україні, місія МВФ у вересні
21:35
Зеленський затвердив Стратегічний оборонний бюлетень 
21:15
З Кабула вилетів рейс зі 170 громадянами США та країн Європи
21:00
Новини 17 вересня: "наради" на матчі, затримання проросійського пропагандиста
20:40
Генпрокурори половини штатів США вимагають від Байдена скасувати обов’язкову вакцинацію
20:35
На окупованих територіях спалах захворюваності на COVID-19 – Денісова
20:05
В Європарламенті закликали перевірити "Газпром" на причетність до зростання цін на газ
20:02
"Працювати не буде" – РНБО про роботу російської MERE в Україні
19:42
Тупицький в ОАСК хоче скасувати конкурс до Конституційного Суду
Усі новини...