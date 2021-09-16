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Расюк, який отримав умовно за підготовку вбивства в СБУ, заявив про катування - ЗМІ

Четвер, 16 вересня 2021, 15:56
Расюк, який отримав умовно за підготовку вбивства в СБУ, заявив про катування - ЗМІ

Полковник Служби безпеки Юрій Расюк, який уже отримав судовий вирок за підготовку вбивства голови внутрішньої безпеки СБУ Андрія Наумова, заявив про катування зі сторони співробітників служби безпеки України.

Джерело: видання "Дзеркало тижня" із посиланням на власні джерела в Державному бюро розслідувань

Деталі: ДБР відкрило справу за заявою Расюка, поданою 9 вересня.

Расюк звинувачує співробітників СБУ в тому, що вони застосовували до нього дії, що супроводжуються насильством, погрожували насильством та іншими незаконними діями, аби він вчинив те, що суперечить його волі.

Співробітники СБУ нібито чинили так під час затримання Расюка, а також проведення процесуальних та слідчих дій.

Справу кваліфікували за ч.2 ст. 127 (катування – ред.) Кримінального кодексу України.

Передісторія:

  • 23 січня стало відомо, що працівника СБУ Юрія Расюка затримали за підозрою в підготовці вбивства начальника Головного управління внутрішньої безпеки СБУ Андрія Наумова. У СБУ повідомили, що за замах на Наумова пропонували $50 тисяч.
  • Замовником нападу слідство вважало колишнього заступника голови СБУ Дмитра Нескоромного. Йому оголосили підозру, чоловіка розшукують.
  • Згодом повідомлялося, що Расюк погодився на угоду зі слідством.
  • 8 липня Печерський райсуд Києва затвердив угоду між прокурором і полковником СБУ Юрієм Расюком у справі про замах на вбивство голови внутрішньої безпеки СБУ Андрія Наумова.
  • Суд призначив Расюк узгоджене покарання – 5 років позбавлення волі зі звільненням на іспитовий строк 3 роки.

"Українська правда" у Threads

Теми: СБУ
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