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Расюк, который получил условно за подготовку убийства в СБУ, заявил о пытках - СМИ

Четверг, 16 сентября 2021, 15:56

Полковник Службы безопасности Юрий Расюк, который уже получил судебный приговор за подготовку убийства главы внутренней безопасности СБУ Андрея Наумова, заявил о пытках со стороны сотрудников службы безопасности Украины.

Источник: издание "Зеркало недели" со ссылкой на собственные источники в Государственном бюро расследований

Детали: ГБР открыло дело по заявлению Расюка, поданного 9 сентября.

Расюк обвиняет сотрудников СБУ в том, что они применяли к нему действия, сопровождающиеся насилием, угрожали насилием и другими незаконными действиями, чтобы он сделал то, что противоречит его воле.

Сотрудники СБУ якобы поступали так во время задержания Расюка, а также при проведения процессуальных и следственных действий.

Дело квалифицировали по ч.2 ст. 127 (пытки - ред.) Уголовного кодекса Украины.

Предыстория:

  • 23 января стало известно, что работник СБУ Юрия Расюка задержали по подозрению в подготовке убийства начальника Главного управления внутренней безопасности СБУ Андрея Наумова. В СБУ сообщили, что за покушение на Наумова предлагали $ 50 000.
  • Заказчиком нападения следствие считало бывшего заместителя председателя СБУ Дмитрия Нескоромная. Ему объявили подозрение, мужчины ищут.
  • Впоследствии сообщалось, что Расюк согласился на сделку со следствием.
  • 8 июля Печерский райсуд Киева утвердил соглашение между прокурором и полковником СБУ Юрием Расюком.
  • Суд назначил Расюк согласованное наказание - 5 лет лишения свободы с освобождением на испытательный срок 3 года.

Темы: СБУ
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