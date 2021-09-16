Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng
up shop

Расюк, который получил условно за подготовку убийства в СБУ, заявил о пытках - СМИ

Четверг, 16 сентября 2021, 15:56
Расюк, который получил условно за подготовку убийства в СБУ, заявил о пытках - СМИ

Полковник Службы безопасности Юрий Расюк, который уже получил судебный приговор за подготовку убийства главы внутренней безопасности СБУ Андрея Наумова, заявил о пытках со стороны сотрудников службы безопасности Украины.

Источник: издание "Зеркало недели" со ссылкой на собственные источники в Государственном бюро расследований

Детали: ГБР открыло дело по заявлению Расюка, поданного 9 сентября.

Расюк обвиняет сотрудников СБУ в том, что они применяли к нему действия, сопровождающиеся насилием, угрожали насилием и другими незаконными действиями, чтобы он сделал то, что противоречит его воле.

Сотрудники СБУ якобы поступали так во время задержания Расюка, а также при проведения процессуальных и следственных действий.

Дело квалифицировали по ч.2 ст. 127 (пытки - ред.) Уголовного кодекса Украины.

Предыстория:

  • 23 января стало известно, что работник СБУ Юрия Расюка задержали по подозрению в подготовке убийства начальника Главного управления внутренней безопасности СБУ Андрея Наумова. В СБУ сообщили, что за покушение на Наумова предлагали $ 50 000.
  • Заказчиком нападения следствие считало бывшего заместителя председателя СБУ Дмитрия Нескоромная. Ему объявили подозрение, мужчины ищут.
  • Впоследствии сообщалось, что Расюк согласился на сделку со следствием.
  • 8 июля Печерский райсуд Киева утвердил соглашение между прокурором и полковником СБУ Юрием Расюком.
  • Суд назначил Расюк согласованное наказание - 5 лет лишения свободы с освобождением на испытательный срок 3 года.

"Украинская правда" в Threads

Темы: СБУ
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

дополнено от 7:14Российский корабль уничтожили крылатыми ракетами из тактической авиации − Воздушные силы

Шесть украинских пилотов закончили базовую подготовку к полетам на F-16 в Британии

Депутат Черкасского горсовета получил 5 лет: оправдывал РФ в разговорах с родственниками

фотоВ центре Киева пассажир Porsche открыл "пьяную" стрельбу: его задержану

Навального нашли в колонии за полярным кругом: "максимальная изоляция от мира"

фото, видеоЛукашенко прилетел к Путину и угрожает Украине "крахом"

Все новости...
СБУ
В Виннице задержали разведчика донецких террористов
Житомирская компания продавала лекарства в Россию, они шли к раненым оккупантам – СБУ
СБУ взялась за попа УПЦ МП в Бородянке из-за помощи оккупантам и пыточной
Последние новости
09:53
В Киеве и ряде областей тревога: угроза баллистики
09:43
Президент Литвы допустил возможность агрессии РФ против НАТО
09:41
Ролевая модель: как происходит деколонизация Латвии из-за доступности культуры
09:35
Владимир Огрызко: Война для Путина – это способ удерживания империи. Он не может сдать назад
09:30
дополнено от 7:14Российский корабль уничтожили крылатыми ракетами из тактической авиации − Воздушные силы
09:16
Maersk готовится возобновить рейсы судов в Красном море
09:09
В России подтвердили, что ВСУ с самолетов подбили корабль "Новочеркасск" в Феодосии
08:57
Шесть украинских пилотов закончили базовую подготовку к полетам на F-16 в Британии
08:44
ФБР расследует угрозы судьям после исключения Трампа из праймериз в Колорадо
08:21
В Николаеве дрон попал в промпредприятие, под Одессой – в объект инфраструктуры
Все новости...
Реклама: