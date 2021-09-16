Расюк, который получил условно за подготовку убийства в СБУ, заявил о пытках - СМИ

Полковник Службы безопасности Юрий Расюк, который уже получил судебный приговор за подготовку убийства главы внутренней безопасности СБУ Андрея Наумова, заявил о пытках со стороны сотрудников службы безопасности Украины.

Источник: издание "Зеркало недели" со ссылкой на собственные источники в Государственном бюро расследований

Детали: ГБР открыло дело по заявлению Расюка, поданного 9 сентября.

Расюк обвиняет сотрудников СБУ в том, что они применяли к нему действия, сопровождающиеся насилием, угрожали насилием и другими незаконными действиями, чтобы он сделал то, что противоречит его воле.

Сотрудники СБУ якобы поступали так во время задержания Расюка, а также при проведения процессуальных и следственных действий.

Дело квалифицировали по ч.2 ст. 127 (пытки - ред.) Уголовного кодекса Украины.

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