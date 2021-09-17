50 тисяч українців завершили вакцинацію в четвер, ще 72 тисячі отримали 1 дозу 

16 вересня 122 906 людей в Україні щепилися проти COVID-19: першу дозу отримали 72 201 людина, другу дозу – 50 705 людей.

Джерело: Міністерство охорони здоров'я

Деталі: У цей четвер для імунізації населення проти коронавірусу працювали 833 мобільні бригади, 2 884 пункти щеплення та 316 центрів вакцинації.

Від початку вакцинальної кампанії щеплено 6 169 886 людей, з них одну дозу вакцини отримали 6 169 884 людини, повністю імунізовані – 5 059 771 людина (із них двоє осіб отримали одну дозу за кордоном).

Загалом із 24 лютого в країні проведено 11 229 655 щеплень.

Нагадаємо: Станом на 7 вересня в Україні зробили понад 10 мільйонів щеплень проти коронавірусу, що викликає хворобу COVID-19. Міністр охорони здоров'я Віктор Ляшко заявив, що виконав свою обіцянку, хоча 5 мільйонів українців за літо не вакцинували.

Станом на 16 вересня 5 мільйонів мешканців України отримали обидві дози вакцини проти COVID-19, необхідні для повної імунізації, понад 6 мільйонів були щеплені першою дозою.

13 вересня Кабінет міністрів оновив карантинні правила та запровадив жовті й зелені COVID-сертифікати. Нові норми набудуть чинності 20 вересня.

У "жовтій" зоні карантину заклади зможуть працювати за умови наявності не менше у 80% їхніх співробітників "жовтих" чи "зелених" сертифікатів, а в "червоній" – якщо 100% працівників мають "зелений" COVID-сертифікат, тобто всі повністю щеплені.

Знати більше: COVID-19 і вакцинація проти коронавірусу – динаміка пандемії в інфографіці УП