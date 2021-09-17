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50 тысяч украинцев завершили вакцинацию в четверг, еще 72 тысячи получили 1 дозу

Пятница, 17 сентября 2021, 08:46
Темпы вакцинации в Украине, дашборд УП

16 сентября 122 906 людей в Украине привились против COVID-19: первую дозу получили 72 201 человек, вторую дозу – 50 705 человек.

Источник: Министерство здравоохранения

Детали: В этот четверг для иммунизации населения против коронавируса работали 833 мобильные бригады, 2 884 прививочных пункта и 316 центров вакцинации.

С начала прививочной кампании привито 6 169 886 человек, из них одну дозу вакцины получили 6 169 884 человека, полностью иммунизированы – 5 059 771 человек (из них двое получили одну дозу за рубежом).

Всего с 24 февраля в стране сделано 11 229 655 прививок.

 

Напомним: По состоянию на 7 сентября в Украине сделали более 10 миллионов прививок против коронавируса, вызывающего болезнь COVID-19. Министр здравоохранения Виктор Ляшко заявил, что выполнил свое обещание, хотя 5 миллионов украинцев за лето не вакцинировали.

По состоянию на 16 сентября 5 миллионов жителей Украины получили обе дозы вакцины против COVID-19, необходимые для полной иммунизации, более 6 миллиона были привиты первой дозой.

13 сентября Кабинет министров обновил карантинные правила и ввел желтые и зеленые COVID-сертификаты. Новые нормы вступят в силу 20 сентября.

В "желтой" зоне карантина заведения смогут работать при наличии не менее у 80% их сотрудников "желтых" или "зеленых" сертификатов, а в "красной" – если 100% работников имеют "зеленый" COVID-сертификат, то есть все полностью привиты .

Знать больше: COVID-19 и вакцинация против коронавируса – динамика пандемии в инфографике УП

Алена Рощенко, УП
Темы: вакцинациякоронавирусэпидемияМинздрав
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