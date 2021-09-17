Усі розділи
Укр / Рус Клуб УП
Укр / Рус
up shop

На прикордонні території Росії, де голосують жителі ОРДЛО, не пустили спостерігачів

П'ятниця, 17 вересня 2021, 15:32
Фото РИА Новости

Прикордонники не пустили спостерігачів у райони Ростовської області, куди на вибори звезли жителів ОРДЛО.

Джерело: "Нова газета" з посиланням на співрозмовників у штабі партії "Справедлива Росія"

Пряма мова співрозмовників видання: "Раніше у нас не було проблем з проїздом спостерігачів у прикордонні райони. Сьогодні на дорогах у п'ятикілометровій зоні виставлені патрулі прикордонників. У кого немає спецперепустки, не пускають".

Деталі: У штабі додали, що, схоже, є конфлікт між "Законом про вибори" і "Законом про прикордонні території".

"Справедлива Росія" зв'язалася з цього приводу з обласною виборчою комісією, і глава ростовського виборчкому Андрій Буров сказав, що буде займатися вирішенням цього питання.

За даними видання, станом на 12:00 у прикордонному Тарасівському районі проголосували близько 30% виборців.

Передісторія: 

  • Служба безпеки України зафіксувала масову незаконну видачу паспортів РФ на тимчасово окупованих територіях України напередодні виборів до Державної думи Росії. 
  • Також повідомлялося, що жителів тимчасово непідконтрольних Україні районів Донецької та Луганської областей примушують брати участь у виборах до Держдуми Російської Федерації – погрожують штрафами та звільненнями.
  • Лідер проросійських бойовиків на окупованій частині Донецької області України Денис Пушилін заявив, що для мешканців ОРДО з російськими паспортами пустять 825 автобусів і 12 поїздів, щоб вони змогли проголосувати на виборах до Держдуми РФ. 
  • Верховна Рада закликала міжнародну спільноту застерегти Росію від проведення виборів у Державну Думу РФ в окупованому Криму, унеможливити участь у них жителів ОРДЛО та не визнати легітимність виборів, запланованих на 19 вересня 2021 року.

Теми: РосіявибориОРДЛО
powered by lun.ua
Головне сьогодні

Жителям ОРДЛО, звезеним у Ростовську область на голосування, роздають паспорти РФ

У Затоці невідомий влаштував стрілянину на вулиці, є вбитий

фотоВ Одесі сталася смертельна ДТП з поліцейським – поїхав на червоне світло

Латвія внесла Україну до списку ризику і змінила правила в’їзду

У Кривому Розі загинули троє працівників КП: затягнуло до насосу

В Іспанії померла українка, яка зірвалась зі скелі під час селфі

Усі новини...
Росія
Польща відповіла МЗС РФ на пропагандистський ролик до річниці вторгнення у 1939 році
Росія заявила, що з США атакують їхні ресурси для онлайн-голосування
На замовлення з РФ зривали вакцинацію в Україні: СБУ викрила тисячі ботів
Останні новини
18:24
За тиждень пальне на АЗС подорожчало на в середньому на 30 копійок за літр
18:02
Мер Будапешта пообіцяв звільнити Угорщину від Орбана
17:51
Жителям ОРДЛО, звезеним у Ростовську область на голосування, роздають паспорти РФ
17:21
Без банків: платіжна система Нової пошти стала партнером Visa і MasterCard
17:11
фотоУ Румунії побили журналістів і еколога при зйомці фільму про незаконні вирубки лісу
16:49
У Затоці невідомий влаштував стрілянину на вулиці, є вбитий
16:27
На протесті медиків біля канцелярії прем’єра Польщі пролунав схожий на постріл звук: є загиблий
16:20
фотоВ Одесі сталася смертельна ДТП з поліцейським – поїхав на червоне світло
15:41
У Нотр-Дамі завершили технічні роботи для початку реставрації після пожежі
15:12
Американська VR Capital оскаржить у ВС недійсність права вимоги до "Укрзалізниці"
Усі новини...