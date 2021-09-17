На прикордонні території Росії, де голосують жителі ОРДЛО, не пустили спостерігачів

Прикордонники не пустили спостерігачів у райони Ростовської області, куди на вибори звезли жителів ОРДЛО.

Джерело: "Нова газета" з посиланням на співрозмовників у штабі партії "Справедлива Росія"

Пряма мова співрозмовників видання: "Раніше у нас не було проблем з проїздом спостерігачів у прикордонні райони. Сьогодні на дорогах у п'ятикілометровій зоні виставлені патрулі прикордонників. У кого немає спецперепустки, не пускають".

Деталі: У штабі додали, що, схоже, є конфлікт між "Законом про вибори" і "Законом про прикордонні території".

"Справедлива Росія" зв'язалася з цього приводу з обласною виборчою комісією, і глава ростовського виборчкому Андрій Буров сказав, що буде займатися вирішенням цього питання.

За даними видання, станом на 12:00 у прикордонному Тарасівському районі проголосували близько 30% виборців.

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