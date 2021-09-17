На прикордонні території Росії, де голосують жителі ОРДЛО, не пустили спостерігачів
Прикордонники не пустили спостерігачів у райони Ростовської області, куди на вибори звезли жителів ОРДЛО.
Джерело: "Нова газета" з посиланням на співрозмовників у штабі партії "Справедлива Росія"
Пряма мова співрозмовників видання: "Раніше у нас не було проблем з проїздом спостерігачів у прикордонні райони. Сьогодні на дорогах у п'ятикілометровій зоні виставлені патрулі прикордонників. У кого немає спецперепустки, не пускають".
Деталі: У штабі додали, що, схоже, є конфлікт між "Законом про вибори" і "Законом про прикордонні території".
"Справедлива Росія" зв'язалася з цього приводу з обласною виборчою комісією, і глава ростовського виборчкому Андрій Буров сказав, що буде займатися вирішенням цього питання.
За даними видання, станом на 12:00 у прикордонному Тарасівському районі проголосували близько 30% виборців.
Передісторія:
- Служба безпеки України зафіксувала масову незаконну видачу паспортів РФ на тимчасово окупованих територіях України напередодні виборів до Державної думи Росії.
- Також повідомлялося, що жителів тимчасово непідконтрольних Україні районів Донецької та Луганської областей примушують брати участь у виборах до Держдуми Російської Федерації – погрожують штрафами та звільненнями.
- Лідер проросійських бойовиків на окупованій частині Донецької області України Денис Пушилін заявив, що для мешканців ОРДО з російськими паспортами пустять 825 автобусів і 12 поїздів, щоб вони змогли проголосувати на виборах до Держдуми РФ.
- Верховна Рада закликала міжнародну спільноту застерегти Росію від проведення виборів у Державну Думу РФ в окупованому Криму, унеможливити участь у них жителів ОРДЛО та не визнати легітимність виборів, запланованих на 19 вересня 2021 року.