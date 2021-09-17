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На приграничные территории России, где голосуют жители ОРДЛО, не пустили наблюдателей

Пятница, 17 сентября 2021, 15:32
На приграничные территории России, где голосуют жители ОРДЛО, не пустили наблюдателей
Фото РИА Новости

Пограничники не пустили наблюдателей в районы Ростовской области, куда на выборы свезли жителей ОРДЛО.

Источник: "Новая газета" со ссылкой на собеседников в штабе партии "Справедливая Россия"

Прямая речь собеседников издания: "Раньше у нас не было проблем с проездом наблюдателей в приграничные районы. Сегодня на дорогах в пятикилометровой зоне выставлены патрули пограничников. У кого нет спецпропуска, не пускают".

Детали: В штабе добавили, что, похоже, есть конфликт между "Законом о выборах" и "Законом о приграничных территориях".

"Справедливая Россия" связалась по этому поводу с областной избирательной комиссией, и глава ростовского избиркома Андрей Буров сказал, что будет заниматься решением этого вопроса.

По данным издания, по состоянию на 12:00 в приграничном Тарасовском районе проголосовало порядка 30% избирателей.

Предыстория:

  • Служба безопасности Украины зафиксировала массовую незаконную выдачу паспортов РФ на временно оккупированных территориях Украины накануне выборов в Государственную думу России.
  • Также сообщалось, что жителей временно неподконтрольных Украине районов Донецкой и Луганской областей заставляют участвовать в выборах в Госдуму Российской Федерации –угрожают штрафами и увольнениями.
  • Лидер пророссийских боевиков на оккупированной части Донецкой области Украины Денис Пушилин заявил, что для жителей ОРДО с российскими паспортами пустят 825 автобусов и 12 поездов, чтобы они смогли проголосовать на выборах в Госдуму РФ.
  • Верховная Рада призвала международное сообщество предостеречь Россию от проведения выборов в Государственную Думу РФ в оккупированном Крыму, исключить участие в них жителей ОРДЛО и не признавать легитимность выборов, намеченных на 19 сентября 2021 года.

"Украинская правда" в Threads

Темы: РосcиявиборыОРДЛО
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