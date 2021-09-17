На приграничные территории России, где голосуют жители ОРДЛО, не пустили наблюдателей
Пограничники не пустили наблюдателей в районы Ростовской области, куда на выборы свезли жителей ОРДЛО.
Источник: "Новая газета" со ссылкой на собеседников в штабе партии "Справедливая Россия"
Прямая речь собеседников издания: "Раньше у нас не было проблем с проездом наблюдателей в приграничные районы. Сегодня на дорогах в пятикилометровой зоне выставлены патрули пограничников. У кого нет спецпропуска, не пускают".
Детали: В штабе добавили, что, похоже, есть конфликт между "Законом о выборах" и "Законом о приграничных территориях".
"Справедливая Россия" связалась по этому поводу с областной избирательной комиссией, и глава ростовского избиркома Андрей Буров сказал, что будет заниматься решением этого вопроса.
По данным издания, по состоянию на 12:00 в приграничном Тарасовском районе проголосовало порядка 30% избирателей.
Предыстория:
- Служба безопасности Украины зафиксировала массовую незаконную выдачу паспортов РФ на временно оккупированных территориях Украины накануне выборов в Государственную думу России.
- Также сообщалось, что жителей временно неподконтрольных Украине районов Донецкой и Луганской областей заставляют участвовать в выборах в Госдуму Российской Федерации –угрожают штрафами и увольнениями.
- Лидер пророссийских боевиков на оккупированной части Донецкой области Украины Денис Пушилин заявил, что для жителей ОРДО с российскими паспортами пустят 825 автобусов и 12 поездов, чтобы они смогли проголосовать на выборах в Госдуму РФ.
- Верховная Рада призвала международное сообщество предостеречь Россию от проведения выборов в Государственную Думу РФ в оккупированном Крыму, исключить участие в них жителей ОРДЛО и не признавать легитимность выборов, намеченных на 19 сентября 2021 года.