На приграничные территории России, где голосуют жители ОРДЛО, не пустили наблюдателей

Пограничники не пустили наблюдателей в районы Ростовской области, куда на выборы свезли жителей ОРДЛО.

Источник: "Новая газета" со ссылкой на собеседников в штабе партии "Справедливая Россия"

Прямая речь собеседников издания: "Раньше у нас не было проблем с проездом наблюдателей в приграничные районы. Сегодня на дорогах в пятикилометровой зоне выставлены патрули пограничников. У кого нет спецпропуска, не пускают".

Детали: В штабе добавили, что, похоже, есть конфликт между "Законом о выборах" и "Законом о приграничных территориях".

"Справедливая Россия" связалась по этому поводу с областной избирательной комиссией, и глава ростовского избиркома Андрей Буров сказал, что будет заниматься решением этого вопроса.

По данным издания, по состоянию на 12:00 в приграничном Тарасовском районе проголосовало порядка 30% избирателей.

Предыстория: