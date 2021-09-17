Україна ввела санкції проти отруйників Навального
П'ятниця, 17 вересня 2021, 19:31
Рада Нацбезпеки й оборони ввела санкції проти 7 ФСБшників, які безпосередньо причетні до отруєння російського опозиціонера Олексія Навального.
Джерело: Данілов на брифінгу після засідання РНБО
Деталі: Україна ввела санкції проти семи посадовців ФСБ Росії, які були безпосередньо причетні до отруєння Навального.
Зазначається, що цей перелік буде розширюватися.
Чому це важливо: Санкції проти Росії за отруєння ввів весь цивілізований світ, зокрема США, Британія, ЄС.
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Передісторія:
- Олексія Навального, який намагається викривати представників російської влади та не раз перебував під арештом, отруїли в РФ препаратом "Новічок". 20 серпня він знепритомнів у літаку, потрапив до реанімації, потім впав у кому. З Росії його перевезли до Німеччини.
- 23 вересня Навального виписали з німецької клініки Charité.
- Німецькі фахівці вважають, що Навального отруїли "поліпшеною" версієюхімічної речовини групи "Новічок" – і він мав померти ще в літаку. На їхнє переконання, операцію з використанням такої новітньої отрути могла провести тільки російська спецслужба.
- Лабораторії у Франції і Швеції підтвердилиотруєння Навального нервовим агентом із групи "Новічок".
- Путін під час великої пресконференції 17 грудня, відповідаючи на питання про Навального, назвав розслідування про причетність ФСБ РФ до отруєння "легалізацією матеріалів американських спецслужб".
Роман Петренко, УП