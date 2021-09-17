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Україна ввела санкції проти отруйників Навального

П'ятниця, 17 вересня 2021, 19:31
Україна ввела санкції проти отруйників Навального

Рада Нацбезпеки й оборони ввела санкції проти 7 ФСБшників, які безпосередньо причетні до отруєння російського опозиціонера Олексія Навального.

Джерело: Данілов на брифінгу після засідання РНБО

Деталі: Україна ввела санкції проти семи посадовців ФСБ Росії, які були безпосередньо причетні до отруєння Навального.

Зазначається, що цей перелік буде розширюватися.

Чому це важливо: Санкції проти Росії за отруєння ввів весь цивілізований світ, зокрема США, Британія, ЄС.

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Передісторія:

  • Олексія Навального, який намагається викривати представників російської влади та не раз перебував під арештом, отруїли в РФ препаратом "Новічок". 20 серпня він знепритомнів у літаку, потрапив до реанімації, потім впав у кому. З Росії його перевезли до Німеччини.
  • 23 вересня Навального виписали з німецької клініки Charité.
  • Німецькі фахівці вважають, що Навального отруїли "поліпшеною" версієюхімічної речовини групи "Новічок" – і він мав померти ще в літаку. На їхнє переконання, операцію з використанням такої новітньої отрути могла провести тільки російська спецслужба.
  • Лабораторії у Франції і Швеції підтвердилиотруєння Навального нервовим агентом із групи "Новічок".
  •  Путін під час великої пресконференції 17 грудня, відповідаючи на питання про Навального, назвав розслідування про причетність ФСБ РФ до отруєння "легалізацією матеріалів американських спецслужб".

Роман Петренко, УП

"Українська правда" у Threads

Теми: РНБОсанкціїНавальний
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