Україна ввела санкції проти отруйників Навального

Рада Нацбезпеки й оборони ввела санкції проти 7 ФСБшників, які безпосередньо причетні до отруєння російського опозиціонера Олексія Навального.

Джерело: Данілов на брифінгу після засідання РНБО

Деталі: Україна ввела санкції проти семи посадовців ФСБ Росії, які були безпосередньо причетні до отруєння Навального.

Зазначається, що цей перелік буде розширюватися.

Чому це важливо: Санкції проти Росії за отруєння ввів весь цивілізований світ, зокрема США, Британія, ЄС.

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Передісторія: