Украина ввела санкции против отравителей Навального

Совет нацбезопасности и обороны ввела санкции против 7 ФСБшников, имеющих непосредственное отношение к отравлению российского оппозиционера Алексея Навального.

Источник: Данилов на брифинге после заседания СНБО

Детали: Украина ввела санкции против семи должностных лиц ФСБ России, непосредственно причастных к отравлению Навального.

Отмечается, что этот перечень будет расширяться.

Почему это важно: Санкции против России за отравления ввел весь цивилизованный мир, в том числе США, Великобритания, ЕС.

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