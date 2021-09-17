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Украина ввела санкции против отравителей Навального

Пятница, 17 сентября 2021, 19:31
Украина ввела санкции против отравителей Навального

Совет нацбезопасности и обороны ввела санкции против 7 ФСБшников, имеющих непосредственное отношение к отравлению российского оппозиционера Алексея Навального.

Источник: Данилов на брифинге после заседания СНБО

Детали: Украина ввела санкции против семи должностных лиц ФСБ России, непосредственно причастных к отравлению Навального.

Отмечается, что этот перечень будет расширяться.

Почему это важно: Санкции против России за отравления ввел весь цивилизованный мир, в том числе США, Великобритания, ЕС.

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Предыстория:

  • Алексея Навального, который пытается разоблачать представителей российской власти и не раз находился под арестом, отравили в РФ препаратом "Новичок". 20 августа он потерял сознание в самолете, попал в реанимацию, затем впал в кому. Из России его перевезли в Германию.
  • 23 сентября Навального выписали из немецкой клиники Charité.
  • Немецкие специалисты считают, что Навального отравили "улучшенной" версией химического вещества группы "Новичок" – и он должен был умереть еще в самолете. По их убеждению, операцию с использованием такого новейшего яда могла провести только российская спецслужба.
  • Лаборатории во Франции и Швеции подтвердили отравление Навального нервным агентом из группы "Новичок".
  • Президент РФ Владимир Путин отрицал отравлениие Навального.

Роман Петренко, УП

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Темы: СНБОсанкцииНавальный
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