Украина ввела санкции против отравителей Навального
Пятница, 17 сентября 2021, 19:31
Совет нацбезопасности и обороны ввела санкции против 7 ФСБшников, имеющих непосредственное отношение к отравлению российского оппозиционера Алексея Навального.
Источник: Данилов на брифинге после заседания СНБО
Детали: Украина ввела санкции против семи должностных лиц ФСБ России, непосредственно причастных к отравлению Навального.
Отмечается, что этот перечень будет расширяться.
Почему это важно: Санкции против России за отравления ввел весь цивилизованный мир, в том числе США, Великобритания, ЕС.
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Предыстория:
- Алексея Навального, который пытается разоблачать представителей российской власти и не раз находился под арестом, отравили в РФ препаратом "Новичок". 20 августа он потерял сознание в самолете, попал в реанимацию, затем впал в кому. Из России его перевезли в Германию.
- 23 сентября Навального выписали из немецкой клиники Charité.
- Немецкие специалисты считают, что Навального отравили "улучшенной" версией химического вещества группы "Новичок" – и он должен был умереть еще в самолете. По их убеждению, операцию с использованием такого новейшего яда могла провести только российская спецслужба.
- Лаборатории во Франции и Швеции подтвердили отравление Навального нервным агентом из группы "Новичок".
- Президент РФ Владимир Путин отрицал отравлениие Навального.
Роман Петренко, УП