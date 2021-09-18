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132,5 тисячі людей вакцинувалися від коронавірусу за добу

Субота, 18 вересня 2021, 08:45
фото КМДА

17 вересня в Україні проти COVID-19 вакциновано 132 559 людей, з них одну дозу отримали 78 269 людей, повністю імунізовані – 54 290 людей.

Джерело: МОЗ

Деталі: Протягом доби працювали 890 мобільних бригад, 2 948 пунктів щеплення та 329 центрів вакцинації.

Від початку вакцинальної кампанії щеплено 6 248 155 людей, з них отримали одну дозу – 6 248 153 людини, повністю імунізовані та отримали дві дози – 5 114 061 людина (із них двоє осіб отримали одну дозу за кордоном).

Загалом з 24 лютого проведено 11 362 214 щеплень.

Нагадаємо: Станом на 7 вересня в Україні зробили понад 10 мільйонів щеплень проти коронавірусу, що викликає хворобу COVID-19. Міністр охорони здоров'я Віктор Ляшко заявив, що виконав свою обіцянку, хоча 5 мільйонів українців за літо не вакцинували.

13 вересня Кабінет міністрів оновив карантинні правила та запровадив жовті й зелені COVID-сертифікати. Нові норми набудуть чинності 20 вересня.

У "жовтій" зоні карантину заклади зможуть працювати за умови наявності не менше у 80% їхніх співробітників "жовтих" чи "зелених" сертифікатів, а в "червоній" – якщо 100% працівників мають "зелений" COVID-сертифікат, тобто всі повністю щеплені.

Знати більше: COVID-19 і вакцинація проти коронавірусу – динаміка пандемії в інфографіці УП

Українська правда
Теми: вакцинація
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