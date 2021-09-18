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132,5 тысячи человек вакцинировались от коронавируса за сутки

Суббота, 18 сентября 2021, 08:45
фото КГГА

17 сентября в Украине против COVID-19 вакцинировано 132 559 человек, из них одну дозу получили 78269 человек, полностью иммунизированы – 54 290 человек.

Источник: Минздрав

Детали: В течение суток работали 890 мобильных бригад, 2948 прививочных пунктов и 329 центров вакцинации.

С начала прививочной кампании привито 6 248 155 человек, из них получили одну дозу – 6 248 153 человека, полностью иммунизированы и получили две дозы – 5 114 061 человек (из них двое получили одну дозу за рубежом).

Всего с 24 февраля проведено 11 362 214 прививок.

Напомним: По состоянию на 7 сентября в Украине сделали более 10 миллионов прививок против коронавируса, вызывающего болезнь COVID-19. Министр здравоохранения Виктор Ляшко заявил, что выполнил свое обещание, хотя 5 миллионов украинцев за лето не вакцинировали.

13 сентября Кабинет министров обновил карантинные правила и ввел желтые и зеленые COVID-сертификаты. Новые нормы вступят в силу 20 сентября.

В "желтой" зоне карантина заведения смогут работать при наличии не менее у 80% их сотрудников "желтых" или "зеленых" сертификатов, а в "красной" – если 100% работников имеют "зеленый" COVID-сертификат, то есть все полностью привиты .

Знать больше: COVID-19 и вакцинация против коронавируса – динамика пандемии в инфографике УП

Украинская правда
Темы: вакцинация
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