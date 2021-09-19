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На YouTube з'явилось відео схеми “голосування” мешканців ОРЛО на виборах в РФ

Неділя, 19 вересня 2021, 16:59
На YouTube з'явилось відео схеми “голосування” мешканців ОРЛО на виборах в РФ
Фото: Риа Новости

Невідомі опублікували відео, в якому з акаунтів мешканців так званої "ЛНР" онлайн голосують за партію влади на виборах в Росії. 

Джерело: "Новая газета", відео на YouTube

Деталі: Відео триває 16 хвилин. Його опублікували на новоствореному каналі "Вибори в ЛНР 2021". Весь час невідомий чоловік демонструє, як голосує за партію "Єдина Росія" з акаунтів мешканців тимчасово окупованої території Луганської області.

Раніше Москва масово роздавала паспорта мешканцям ОРДЛО, з якими вони тепер можуть взяти участь в голосуванні. Для "голосування" чоловік використовує базу із персональними даними "виборців" – там наявні всі потрібні логіни та паролі, щоб увійти на портал державних послуг Росії. 

Автор відео також вказує дату так званого "голосування". Йдеться про 17 вересня - день початку виборів до Державної думи. Дані про "голосування" він вносить до звіту Алчевського центру культури і творчості для виборчої комісії.  Алчевськ наразі окупований.

Окрім того, він жаліється, що державний портал повільно обробляє дані, тому він може не встигнути пройти весь список осіб, за яких має проголосувати. За його ж словами, система дуже захищена і людина, яка не має паролів і логінів, не зможе втрутись у процес голосування. 

Що передувало: У Ростовській області громадянам України, яких звезли із псевдореспублік "ДНР" та "ЛНР", видали паспорти РФ прямо перед голосуванням на російських виборах.

Нагадаємо:

  • У райони Ростовської області, куди на вибори звезли жителів ОРДЛО, не пустили спостерігачів.
  • Служба безпеки України зафіксувала масову незаконну видачу паспортів РФ на тимчасово окупованих територіях України напередодні виборів до Державної думи Росії. 
  • Жителів тимчасово непідконтрольних Україні районів Донецької та Луганської областей примушують брати участь у виборах до Держдуми Російської Федерації – їм погрожують штрафами та звільненнями.

"Українська правда" в Threads

Теми: ОРДЛОРосіявибори
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