На YouTube появилось видео схемы "голосования" жителей ОРЛО на выборах в РФ

Неизвестные опубликовали видео, в котором с аккаунтов жителей так называемой "ЛНР" онлайн голосуют за партию власти на выборах в России.

Источник: "Новая газета", видео на YouTube

Детали: Видео длится 16 минут. Его опубликовали на недавно созданном канале "Выборы в ЛНР 2021". Все время неизвестный мужчина демонстрирует, как голосует за партию "Единая Россия" с аккаунтов жителей временно оккупированной территории Луганской области.

Ранее Москва массово раздавала паспорта жителям ОРДЛО, с которыми они теперь могут принять участие в голосовании. Для "голосования" мужчина использует базу с персональными данными "избирателей" – там есть все нужные логины и пароли, чтобы войти на портал государственных услуг России.

Автор видео также указывает дату так называемого "голосования". Речь идет о 17 сентября – день начала выборов в Государственную думу. Данные о "голосования" он вносит в отчет Алчевского центра культуры и творчества для избирательной комиссии. Алчевск сейчас оккупирован.

Кроме того, он жалуется, что государственный портал медленно обрабатывает данные, поэтому он может не успеть пройти весь список лиц, за которых должен проголосовать. По его же словам, система очень защищена и человек, который не имеет паролей и логинов, не сможет вмешаться в процесс голосования.

Что предшествовало: В Ростовской области гражданам Украины, которых привезли из псевдореспублик "ДНР" и "ЛНР", выдали российские паспорта прямо перед голосованием в российские органы власти.

Напомним: