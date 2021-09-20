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У неділю на вакцинацію проти COVID прийшли 36 тисяч українців

Понеділок, 20 вересня 2021, 08:41

19 вересня в Україні 36 029 людей щепили проти COVID-19: першу дозу вакцини отримали 21 118 людей, другу дозу – 14 911 людей.

Джерело: Міністерство охорони здоров'я 

Деталі: В цю неділю для імунізації населення працювали 296 мобільних бригад медиків, 1 119 пунктів щеплення та 346 центрів вакцинації.

Від початку вакцинальної кампанії в Україні щеплено 6 304 016 людей, з них одну дозу вакцини отримали 6 304 014 людей, повністю імунізовані, отримавши дві дози, – 5 152 834 людини (із них двоє осіб отримали одну дозу за кордоном).

Загалом із 24 лютого проведено 11 456 848  щеплень.

 

Нагадаємо: Станом на 7 вересня в Україні зробили понад 10 мільйонів щеплень проти коронавірусу, що викликає хворобу COVID-19. Міністр охорони здоров'я Віктор Ляшко заявив, що виконав свою обіцянку, хоча 5 мільйонів українців за літо не вакцинували.

Станом на 16 вересня 5 мільйонів мешканців України отримали обидві дози вакцини проти COVID-19, необхідні для повної імунізації, понад 6 мільйонів були щеплені першою дозою.

13 вересня Кабінет міністрів оновив карантинні правила та запровадив жовті й зелені COVID-сертифікати. Нові норми набувають чинності 20 вересня.

У "жовтій" зоні карантину заклади зможуть працювати за умови наявності не менше у 80% їхніх співробітників "жовтих" чи "зелених" сертифікатів, а в "червоній" – якщо 100% працівників мають "зелений" COVID-сертифікат, тобто всі повністю щеплені.

Знати більше: COVID-19 і вакцинація проти коронавірусу – динаміка пандемії в інфографіці УП

"Українська правда" у Threads

Теми: вакцинаціякоронавірусCovid-2019епідеміяМОЗ
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