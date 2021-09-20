В воскресенье на вакцинацию против COVID пришли 36 тысяч украинцев

19 сентября в Украине 36 029 человек привили против COVID-19: первую дозу вакцины получили 21 118 человек, вторую дозу – 14 911 человек.

Источник: Министерство здравоохранения

Детали: В это воскресенье для иммунизации населения работали 296 мобильных бригад медиков, 1 119 прививочных пунктов и 346 центров вакцинации.

С начала прививочной кампании в Украине привито 6 304 016 человек, из них один дозу вакцины получили 6 304 014 человек полностью иммунизированы, получив две дозы, – 5 152 834 человека (из них двое получили одну дозу за рубежом).

В целом с 24 февраля проведено 11 456 848 прививок.

Напомним: По состоянию на 7 сентября в Украине сделали более 10 миллионов прививок против коронавируса, вызывающего болезнь COVID-19. Министр здравоохранения Виктор Ляшко заявил, что выполнил свое обещание, хотя 5 миллионов украинцев за лето не вакцинировали.

По состоянию на 16 сентября 5 миллионов жителей Украины получили обе дозы вакцины против COVID-19, необходимые для полной иммунизации, более 6 миллиона были привиты первой дозой.

13 сентября Кабинет министров обновил карантинные правила и ввел желтые и зеленые COVID-сертификаты. Новые нормы вступают в силу 20 сентября.

В "желтой" зоне карантина заведения смогут работать при наличии не менее у 80% их сотрудников "желтых" или "зеленых" сертификатов, а в "красной" – если 100% работников имеют "зеленый" COVID-сертификат, то есть все полностью привиты .

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