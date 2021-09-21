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Уровень заболеваемости COVID-19 не превышен только в 2 областях

Вторник, 21 сентября 2021, 11:35
Уровень заболеваемости COVID-19 не превышен только в 2 областях

Показатель уровня заболеваемости COVID-19 в Украине превышен во всех областях, кроме Закарпатской и Кировоградской.

Источник: данные Министерства здравоохранения

Детали: По состоянию на 20 сентября показатель уровня заболеваемости COVID-19 превышен в Киеве и в 22 регионах.

Показатель установлен на уровне 75 на 100 тыс. населения.

В Киеве уровень заболеваемости составил 157 на 100 тыс. населения.

Самый высокий уровень заболеваемости на коронавирус в Черновицкой - 338, Луганской - 331, Тернопольской - 221, Харьковской - 199, Львовской - 183, Хмельницкой областях - 172.

 

Министр здравоохранения Виктор Ляшко 20 сентября заявил, что 99,2% летальных случаев вследствие коронавирусной болезни зафиксированы среди украинцев, которые не вакцинировались.

К 16 сентября 5 миллионов жителей Украины получили обе дозы вакцины против COVID-19, необходимые для полной иммунизации, более 6 миллиона были привиты первой дозой.

13 сентября Кабинет министров обновил карантинные правила и ввел желтые и зеленые COVID-сертификаты. Новые нормы вступили в силу 20 сентября.

20 сентября Кабинет министров продлил адаптивный карантин до 31 декабря 2021 года.

21 сентября Государственная комиссия по техногенно-экологической безопасности и чрезвычайным ситуациям решит, с какой даты по всей стране будет желтый уровень эпидопасности.

Ограничения желтого уровня эпидопасности не действуют, если все посетители и не менее 80% работников кафе и ресторанов, кинотеатров, театров, музеев или других культурных заведений, спортзалов и бассейнов, массовых мероприятий будут иметь хотя бы одну прививку или действующий (72 ч) результат ПЦР- или экспресс-теста.

Учебные заведения будут работать при наличии не менее 80% работников с хотя бы одной прививкой.

Знать больше: COVID-19 и вакцинация против коронавируса – динамика пандемии в инфографике УП

Украинская правда

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Темы: МинздравкоронавирусCovid-2019
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