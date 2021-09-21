Прокурор оприлюднив висновки вибухотехнічної експертизи у справі Шеремета

Під час засідання Шевченківського суду Києва у справі про вбивство журналіста Павла Шеремета прокурор оприлюднив висновки вибухотехнічної експертизи.

Джерело: "Укрінформ" з засідання у вівторок

Деталі: На початку засідання обвинувачені Андрій Антоненко, Юлія Кузьменко і Яна Дугарь та їхні захисники, прокурор Михайло Тішин і один з представників потерпілих, а також судді у справі і присяжні виїхали на місце, де перебувають кузови автомобілів, які є речовими доказами і проходять у справі, для їх огляду.

Коли усі повернулись до зали суду, прокурор повідомив результати експертизи. За даними сторони обвинувачення, експерт встановив, що маса вибухової речовини у тротиловому еквіваленті, що використовувався у вибуховому пристрої під час вибуху авто, складає 478,4 грами. Звідси випливає, що вибуховий пристрій був наполовину заповнений вибуховою речовиною.

Також експерт врахував товщину пластикового захисту авто, товщину металу, висоту магнітів, відстань між зарядом вибухової речовини та поверхнею, а також інші дані, необхідні для складання об’єктивного висновку.

Адвокат Антоненка Станіслав Кулик висловив сумніви в об’єктивності цього дослідження. Він зазначив, що в нього "склалося враження, що прокурор хоче довести, що якимось чином саме міна МОН-50 пов’язана до вчинення цього страшного злочину". Водночас, за словами захисника, експерт не провів достатніх досліджень для того, щоб виключити інші вибухові пристрої.

Суд після цього долучив до матеріалів справи один з документів від прокурора і відклав розгляд справи на 27 вересня.

Передісторія:

Один із керівників "Української правди" Павло Шеремет загинув від вибуху вранці 20 липня 2016 року. Йому підклали вибухівку під автомобіль.

12 грудня 2019 року правоохоронці повідомили, що затримали трьох підозрюваних у вбивстві: лікарку й волонтерку Юлію Кузьменко, музиканта Андрія Антоненка, військову медсестру Яну Дугарь.

22 травня 2020 року слідство у справі ймовірних виконавців вбивства було завершене. Розслідування щодо замовників виокремлене в іншу справу і триває. Усі затримані заперечують свою причетність до злочину та вважають переслідування політичним.

Пізніше суд відпустив під цілодобовий домашній арешт підозрюваного у вбивстві Андрія Антоненка, а Яну Дугарь взагалі звільнив під заставу. Юлії Кузьменко цілодобовий домашній арешт замінили на нічний, вона змогла повернутися на роботу.

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