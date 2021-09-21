Прокурор обнародовал выводы взрывотехнической экспертизы по делу Шеремета

Во время заседания Шевченковского суда Киева по делу об убийстве журналиста Павла Шеремета прокурор обнародовал выводы взрывотехнической экспертизы.

Источник: "Укринформ" с заседания во вторник

Детали: В начале заседания обвиняемые Андрей Антоненко, Юлия Кузьменко и Яна Дугарь и их защитники, прокурор Михаил Тишин и один из представителей потерпевших, а также судьи по делу и присяжные выехали на место, где находятся кузова автомобилей, которые являются вещественными доказательствами и проходят по делу, для их осмотра.

Когда все вернулись в зал суда, прокурор сообщил результаты экспертизы. По данным стороны обвинения, эксперт установил, что масса взрывчатого вещества в тротиловом эквиваленте, которое использовалось во взрывном устройстве при взрыве автомобиля, составляла 478,4 грамма. Отсюда следует, что взрывное устройство было наполовину заполнено взрывчатым веществом.

Также эксперт учел толщину пластиковой защиты автомобиля, толщину металла, высоту магнитов, расстояние между зарядом взрывчатого вещества и поверхностью, а также другие данные, необходимые для составления объективного заключения.

Адвокат Антоненко Станислав Кулик выразил сомнения в объективности этого исследования. Он отметил, что у него "сложилось впечатление, что прокурор хочет доказать, что каким-то образом именно мина МОН-50 причастна к совершению этого страшного преступления". Однако, по словам защитника, эксперт не провел достаточных исследований для того, чтобы исключить другие взрывные устройства.

Суд после этого приобщил к материалам дела один из документов от прокурора и отложил рассмотрение дела на 27 сентября.

Предыстория:

Один из руководителей "Украинской правды" Павел Шеремет погиб от взрыва утром 20 июля 2016 года. Ему подложили взрывчатку под автомобиль.

12 декабря 2019 года правоохранители сообщили, что задержали троих подозреваемых в убийстве: врача и волонтера Юлию Кузьменко, музыканта Андрея Антоненко, военную медсестру Яну Дугарь.

22 мая 2020 года следствие по делу предполагаемых исполнителей убийства было завершено. Расследование относительно заказчиков выделено в другое дело и продолжается. Все задержанные отрицают свою причастность к преступлению и называют преследование политическим.

Позже суд отпустил под круглосуточный домашний арест подозреваемого в убийстве Андрея Антоненко, а Яну Дугарь вообще освободил под залог. Юлии Кузьменко круглосуточный домашний арест заменили на ночной, она смогла вернуться на работу.

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