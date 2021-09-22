В Кремлі вже сказали, що не причетні до замаху на Шефіра

Москва офіційно повідомила, що не має стосунку до замаху на першого помічника президента України Володимира Зеленського.

Джерело: речник Кремля Дмитро Песков, цитує росЗМІ "ТАСС"

Пряма мова: "Це, звичайно (причетність РФ – УП), не має нічого спільного з реальним станом справ, це скоріше ознаки такого надміру екзальтованого емоційного стану".

Деталі: Речник Путіна каже, що в Україні традиційно чинні політики не змозі виключити "російський слід" у всьому, щоб не відбувалось.

Раніше про те, що не можна виключати причетність Росії до замаху на Шефіра заявив керівник фракції "Слуга народу" Давид Арахамія.

Передісторія: