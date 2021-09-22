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В Кремлі вже сказали, що не причетні до замаху на Шефіра

Середа, 22 вересня 2021, 14:08
Фото: ТАСС

Москва офіційно повідомила, що не має стосунку до замаху на першого помічника президента України Володимира Зеленського. 

Джерело: речник Кремля Дмитро Песков, цитує росЗМІ "ТАСС

Пряма мова: "Це, звичайно (причетність РФ – УП), не має нічого спільного з реальним станом справ, це скоріше ознаки такого надміру екзальтованого емоційного стану". 

Деталі: Речник Путіна каже, що в Україні традиційно чинні політики не змозі виключити "російський слід" у всьому, щоб не відбувалось. 

Раніше про те, що не можна виключати причетність Росії до замаху на Шефіра заявив керівник фракції "Слуга народу" Давид Арахамія. 

Передісторія:

  • Вранці 22 вересня під Києвом стріляли в автомобіль першого помічника президента Володимира Зеленського Сергія Шефіра, був поранений водій машини.
  • В Офісі президента заявили, що напад на Шефіра можна кваліфікувати як спробу демонстративного вбивства ключового члена команди, що пов’язано із боротьбою проти олігархів.
  • Заступник голови парламентського комітету з питань національної безпеки, оборони та розвідки нардеп "Слуги народу" Мар'яна Безугла повідомила, що у водія влучили три кулі. За даними джерела УП, три кулі влучили в ногу водія.
  • Генпрокурор Ірина Венедіктова заявила, що зловмисники, які обстріляли автомобіль першого помічника президента Сергія Шефіра, кинули виклик правоохоронній системі; за цим фактом вже розпочали кримінальне провадження.
  • Президент Володимир Зеленський не знає, хто стоїть за замахом на його першого помічника Сергія Шефіра, але обіцяє "сильну відповідь".

Теми: Шефір СергійРосія


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