В Кремле уже сказали, что не причастны к покушению на Шефира
Среда, 22 сентября 2021, 14:08
Москва официально сообщила, что не имеет отношения к покушению на первого помощника президента Украины Владимира Зеленского.
Источник: пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков, цитирует россСМИ "ТАСС"
Прямая речь: "Это, конечно (причастность РФ -–УП), не имеет ничего общего с реальным положением дел, это скорее признаки такого излишне экзальтированного эмоционального состояния".
Детали: Представитель Путина говорит, что в Украине традиционно действующие политики не в состоянии исключить "российский след" во всем, чтобы не происходило.
Ранее о том, что нельзя исключать причастность России к покушению на Шефира заявил руководитель фракции "Слуга народа" Давид Арахамия.
Предыстория:
- Утром 22 сентября под Киевом стреляли в автомобиль первого помощника президента Владимира Зеленского Сергея Шефира, был ранен водитель машины.
- В Офисе президента заявили, что нападение на Шефира можно квалифицировать как попытку демонстративного убийства ключевого члена команды, что связано с борьбой против олигархов.
- Заместитель главы парламентского комитета по вопросам национальной безопасности, обороны и разведки нардеп "Слуги народа" Марьяна Безуглая сообщила, что у водителя попали три пули. По данным источника УП, три пули попали в ногу водителя, сейчас его готовят к операции.
- Генпрокурор Ирина Венедиктова заявила, что злоумышленники, которые обстреляли автомобиль первого помощника президента Сергея Шефира, бросили вызов правоохранительной системе; по данному факту уже начали уголовное производство.
- Президент Владимир Зеленский не знает, кто стоит за покушением на его первого помощника Сергея Шефира, но обещает "сильный ответ".