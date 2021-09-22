В Кремле уже сказали, что не причастны к покушению на Шефира

Москва официально сообщила, что не имеет отношения к покушению на первого помощника президента Украины Владимира Зеленского.

Источник: пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков, цитирует россСМИ "ТАСС"

Прямая речь: "Это, конечно (причастность РФ -–УП), не имеет ничего общего с реальным положением дел, это скорее признаки такого излишне экзальтированного эмоционального состояния".

Детали: Представитель Путина говорит, что в Украине традиционно действующие политики не в состоянии исключить "российский след" во всем, чтобы не происходило.

Ранее о том, что нельзя исключать причастность России к покушению на Шефира заявил руководитель фракции "Слуга народа" Давид Арахамия.

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