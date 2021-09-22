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В Кремле уже сказали, что не причастны к покушению на Шефира

Среда, 22 сентября 2021, 14:08
Фото: ТАСС

Москва официально сообщила, что не имеет отношения к покушению на первого помощника президента Украины Владимира Зеленского.

Источник: пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков, цитирует россСМИ "ТАСС"

Прямая речь: "Это, конечно (причастность РФ -–УП), не имеет ничего общего с реальным положением дел, это скорее признаки такого излишне экзальтированного эмоционального состояния".

Детали: Представитель Путина говорит, что в Украине традиционно действующие политики не в состоянии исключить "российский след" во всем, чтобы не происходило.

Ранее о том, что нельзя исключать причастность России к покушению на Шефира заявил руководитель фракции "Слуга народа" Давид Арахамия. 

Предыстория:

  • Утром 22 сентября под Киевом стреляли в автомобиль первого помощника президента Владимира Зеленского Сергея Шефира, был ранен водитель машины.
  • В Офисе президента заявили, что нападение на Шефира можно квалифицировать как попытку демонстративного убийства ключевого члена команды, что связано с борьбой против олигархов.
  • Заместитель главы парламентского комитета по вопросам национальной безопасности, обороны и разведки нардеп "Слуги народа" Марьяна Безуглая сообщила, что у водителя попали три пули. По данным источника УП, три пули попали в ногу водителя, сейчас его готовят к операции.
  • Генпрокурор Ирина Венедиктова заявила, что злоумышленники, которые обстреляли автомобиль первого помощника президента Сергея Шефира, бросили вызов правоохранительной системе; по данному факту уже начали уголовное производство.
  • Президент Владимир Зеленский не знает, кто стоит за покушением на его первого помощника Сергея Шефира, но обещает "сильный ответ".

Темы: Шефир СергейРосcия


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