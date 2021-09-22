Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng
up shop

Шефір про напад: Не пов’язую з роботою, бо останнім часом займаюсь зйомками "Кварталу"

Середа, 22 вересня 2021, 14:33
Шефір про напад: Не пов’язую з роботою, бо останнім часом займаюсь зйомками Кварталу
Знімок екрану

Перший помічник президента Сергій Шефір розповів про обстріл його автівки, заявивши, що не займається справами, які б могли стати причиною нападу на нього особисто, а метою замаху був вплив на команду Зеленського. 

Джерело: Шефір під час брифінгу МВС

Пряма мова: "Не розумію причин. Розумію, що їхали. Раптом пролунали постріли, поранили водія. Водій – молодець, поїхав далі. Ясно, що ми пришвидшились трохи. Було моторошно. 

Я тут же набрав поліцію, міністра МВС. Правоохоронні органи зреагували оперативно. Я тут же на дорозі зупинив швидку допомогу, завернув її, забрали водія. Він, звичайно, геройськи себе повів. 

Я вже чув кілька версій по телевізору – ідіотських. Ніяких конфліктів у команді немає, у нас команда дружня…

Я не можу пов'язати це з тим, над чим я працюю. Бо останні дні я працюю над зйомками студії "Квартал 95". Ніяких справ, які б викликали агресію, я не вів".

Деталі: Помічник Зеленського вважає, що замах на нього був спробою залякати команду президента. Проте команду президента налякати неможливо. 

Шефір каже, що скоріш за все його тепер змусять користуватись послугами охорони. Помічник президента пояснив, що останнім часом не займався важливими справами, які б могли стати причиною нападу на нього. Тому розцінює це як спробу вплинути на владу. 

За його словами, в Офісі президента він фактично виконує роль радника президента. 

Передісторія:

  • Вранці 22 вересня під Києвом стріляли в автомобіль першого помічника президента Володимира Зеленського Сергія Шефіра, був поранений водій машини.
  • В Офісі президента заявили, що напад на Шефіра можна кваліфікувати як спробу демонстративного вбивства ключового члена команди, що пов’язано із боротьбою проти олігархів.
  • Заступник голови парламентського комітету з питань національної безпеки, оборони та розвідки нардеп "Слуги народу" Мар'яна Безугла повідомила, що у водія влучили три кулі. За даними джерела УП, три кулі влучили в ногу водія.
  • Генпрокурор Ірина Венедіктова заявила, що зловмисники, які обстріляли автомобіль першого помічника президента Сергія Шефіра, кинули виклик правоохоронній системі; за цим фактом вже розпочали кримінальне провадження.
  • Президент Володимир Зеленський не знає, хто стоїть за замахом на його першого помічника Сергія Шефіра, але обіцяє "сильну відповідь".

Ольга Гетьманець, УП

"Українська правда" у Threads

Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

фотоУ Києві демонтували ще один пам'ятник

Помер емір Кувейту

Мер Лондона відмовив Кличку в наданні автівок, які здали на брухт

Welt: Україна на 2024 рік може готувати контрнаступ, яким його планував Залужний на це літо

Пристайко: Британія може направити війська в Україну у разі катастрофічного розвитку війни

оновлено від 07:23Окупанти вночі атакували Україну 31 дроном, майже усі збиті

Усі новини...
Останні новини
13:56
фотоУ Києві демонтували ще один пам'ятник
13:45
Міністр оборони ФРН: У нас п’ять-вісім років, щоб надолужити простій оборонного виробництва
13:36
фотоУмєров очікує від місцевої влади більшого сприяння мобілізації
13:35
У США подали заявку FDA на дозвіл "екстазі" для лікування ПТСР
13:20
ЗМІ: Фінансовий злочинець та консультант Пригожина: Марсалек 10 років був російським шпигуном
13:03
Помер емір Кувейту
12:49
фотоПоліція Києва відкрила справу за фактом знищення дуба, посадженого у пам'ять про Романа Ратушного
12:45
США стверджують, що є спосіб конфіскації російських активів на користь України – ЗМІ
12:31
У США регулятор виявив порушення на заводі Moderna: як це пов'язано з вакцинами
12:27
Блокада кордону: в’їзду з Польщі до України чекають 2400 вантажівок
Усі новини...
Реклама: