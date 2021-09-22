Шефір про напад: Не пов’язую з роботою, бо останнім часом займаюсь зйомками "Кварталу"

Перший помічник президента Сергій Шефір розповів про обстріл його автівки, заявивши, що не займається справами, які б могли стати причиною нападу на нього особисто, а метою замаху був вплив на команду Зеленського.

Джерело: Шефір під час брифінгу МВС

Пряма мова: "Не розумію причин. Розумію, що їхали. Раптом пролунали постріли, поранили водія. Водій – молодець, поїхав далі. Ясно, що ми пришвидшились трохи. Було моторошно.

Я тут же набрав поліцію, міністра МВС. Правоохоронні органи зреагували оперативно. Я тут же на дорозі зупинив швидку допомогу, завернув її, забрали водія. Він, звичайно, геройськи себе повів.

Я вже чув кілька версій по телевізору – ідіотських. Ніяких конфліктів у команді немає, у нас команда дружня…

Я не можу пов'язати це з тим, над чим я працюю. Бо останні дні я працюю над зйомками студії "Квартал 95". Ніяких справ, які б викликали агресію, я не вів".

Деталі: Помічник Зеленського вважає, що замах на нього був спробою залякати команду президента. Проте команду президента налякати неможливо.

Шефір каже, що скоріш за все його тепер змусять користуватись послугами охорони. Помічник президента пояснив, що останнім часом не займався важливими справами, які б могли стати причиною нападу на нього. Тому розцінює це як спробу вплинути на владу.

За його словами, в Офісі президента він фактично виконує роль радника президента.

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