Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng
up shop

Шефир о нападении: не связываю с работой, потому что в последнее время занимаюсь съемками "Квартала"

Среда, 22 сентября 2021, 14:33
Шефир о нападении: не связываю с работой, потому что в последнее время занимаюсь съемками Квартала
Снимок экрана

Первый помощник президента Сергей Шефир рассказал об обстреле его машины, заявив, что не занимается делами, которые могли бы стать причиной нападения на него лично, а целью покушения было влияние на команду Зеленского.

Источник: Шефир во время брифинга МВД

Прямая речь: "Не понимаю причин. Понимаю, что ехали. Вдруг раздались выстрелы, ранили водителя. Водитель – молодец, поехал дальше. Ясно, что мы ускорились немного. Было жутко.

Я тут же набрал полицию, министра МВД. Правоохранительные органы отреагировали оперативно. Я тут же на дороге остановил скорую помощь, завернул ее, забрали водителя. Он, конечно, геройски себя повел.

Я уже слышал несколько версий по телевизору – идиотских. Никаких конфликтов в команде нет, у нас команда дружная..

Я не могу связать это с тем, над чем я работаю. Ибо последние дни я работаю над съемками студии "Квартал 95". Никаких дел, которые б вызвали агрессию, я не вел".

Детали: Помощник Зеленского считает, что покушение на него было попыткой запугать команду президента. Однако команду президента напугать невозможно.

Шефир говорит, что скорее всего его теперь заставят пользоваться услугами охраны.

Помощник президента пояснил, что в последнее время не занимался важными делами, которые могли бы стать причиной нападения на него. Поэтому расценивает это как попытку повлиять на власть.

По его словам, в Офисе президента он фактически выполняет роль советника президента.

Предыстория:

  • Утром 22 сентября под Киевом стреляли в автомобиль первого помощника президента Владимира Зеленского Сергея Шефира, был ранен водитель машины.
  • В Офисе президента заявили, что нападение на Шефира можно квалифицировать как попытку демонстративного убийства ключевого члена команды, что связано с борьбой против олигархов.
  • Заместитель главы парламентского комитета по вопросам национальной безопасности, обороны и разведки нардеп "Слуги народа" Марьяна Безуглая сообщила, что в водителя попали три пули. По данным источника УП, три пули попали в ногу водителя, сейчас его готовят к операции.
  • Генпрокурор Ирина Венедиктова заявила, что злоумышленники, которые обстреляли автомобиль первого помощника президента Сергея Шефира, бросили вызов правоохранительной системе; по данному факту уже начали уголовное производство.
  • Президент Владимир Зеленский не знает, кто стоит за покушением на его первого помощника Сергея Шефира, но обещает "сильный ответ".

Ольга Гетьманец, УП

"Украинская правда" в Threads

Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

дополнено от 7:14Российский корабль уничтожили крылатыми ракетами из тактической авиации − Воздушные силы

Шесть украинских пилотов закончили базовую подготовку к полетам на F-16 в Британии

Депутат Черкасского горсовета получил 5 лет: оправдывал РФ в разговорах с родственниками

фотоВ центре Киева пассажир Porsche открыл "пьяную" стрельбу: его задержану

Навального нашли в колонии за полярным кругом: "максимальная изоляция от мира"

фото, видеоЛукашенко прилетел к Путину и угрожает Украине "крахом"

Все новости...
Последние новости
10:21
"Слуги народа" определились, как коммуницировать закон о мобилизации: молчать и посылать к военным
10:21
Курс валют на 26 декабря: сколько стоят доллар и евро
10:03
ДНК осьминогов может содержать подсказку по глобальному потеплению – исследование
10:01
WSJ: США пытаются восстановить агентурную сеть в Китае
09:57
Что ждет мировую экономику в 2024-м году: главные угрозы
09:53
обновленоВ Киеве и ряде областей была тревога из-за угрозы баллистики
09:43
Президент Литвы допустил возможность агрессии РФ против НАТО
09:41
Ролевая модель: как происходит деколонизация Латвии из-за доступности культуры
09:35
Владимир Огрызко: Война для Путина – это способ удерживания империи. Он не может сдать назад
09:30
дополнено от 7:14Российский корабль уничтожили крылатыми ракетами из тактической авиации − Воздушные силы
Все новости...
Реклама: