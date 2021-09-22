Шефир о нападении: не связываю с работой, потому что в последнее время занимаюсь съемками "Квартала"
Первый помощник президента Сергей Шефир рассказал об обстреле его машины, заявив, что не занимается делами, которые могли бы стать причиной нападения на него лично, а целью покушения было влияние на команду Зеленского.
Источник: Шефир во время брифинга МВД
Прямая речь: "Не понимаю причин. Понимаю, что ехали. Вдруг раздались выстрелы, ранили водителя. Водитель – молодец, поехал дальше. Ясно, что мы ускорились немного. Было жутко.
Я тут же набрал полицию, министра МВД. Правоохранительные органы отреагировали оперативно. Я тут же на дороге остановил скорую помощь, завернул ее, забрали водителя. Он, конечно, геройски себя повел.
Я уже слышал несколько версий по телевизору – идиотских. Никаких конфликтов в команде нет, у нас команда дружная..
Я не могу связать это с тем, над чем я работаю. Ибо последние дни я работаю над съемками студии "Квартал 95". Никаких дел, которые б вызвали агрессию, я не вел".
Детали: Помощник Зеленского считает, что покушение на него было попыткой запугать команду президента. Однако команду президента напугать невозможно.
Шефир говорит, что скорее всего его теперь заставят пользоваться услугами охраны.
Помощник президента пояснил, что в последнее время не занимался важными делами, которые могли бы стать причиной нападения на него. Поэтому расценивает это как попытку повлиять на власть.
По его словам, в Офисе президента он фактически выполняет роль советника президента.
Предыстория:
- Утром 22 сентября под Киевом стреляли в автомобиль первого помощника президента Владимира Зеленского Сергея Шефира, был ранен водитель машины.
- В Офисе президента заявили, что нападение на Шефира можно квалифицировать как попытку демонстративного убийства ключевого члена команды, что связано с борьбой против олигархов.
- Заместитель главы парламентского комитета по вопросам национальной безопасности, обороны и разведки нардеп "Слуги народа" Марьяна Безуглая сообщила, что в водителя попали три пули. По данным источника УП, три пули попали в ногу водителя, сейчас его готовят к операции.
- Генпрокурор Ирина Венедиктова заявила, что злоумышленники, которые обстреляли автомобиль первого помощника президента Сергея Шефира, бросили вызов правоохранительной системе; по данному факту уже начали уголовное производство.
- Президент Владимир Зеленский не знает, кто стоит за покушением на его первого помощника Сергея Шефира, но обещает "сильный ответ".