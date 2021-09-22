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Шефира стремились именно убить, у следствия есть 3 версии - МВД

Среда, 22 сентября 2021, 14:35
Шефира стремились именно убить, у следствия есть 3 версии - МВД
Шефір, Монастырский, Клименко. фото МВС

В Министерстве внутренних дел считают, что целью нападения на первого помощника президента Сергея Шефира было намерение не запугать, а убить, и озвучили основные версии, которые рассматривает следствие.

Источник: председатель Нацполиции Игорь Клименко и глава МВД Денис Монастырский на брифинге

Прямая речь Клименко: "Три основные версии, которые рассматривает Национальная полиция: в связи с государственной деятельностью, с целью давления на высшее руководство государства, с целью дестабилизации политической ситуации, в том числе рассматривается и версия с участием спецслужб иностранных государств".

Прямая речь Монастырского: "Хочу подчеркнуть, что целью данного нападения было не напугать, а именно убить первого помощника президента Украины. Подчеркиваю, что команду президента не напугать, те реформы, которые начаты, в том числе в борьбе с организованной преступностью, будут продолжены".

Предыстория:

  • Утром 22 сентября под Киевом стреляли в автомобиль первого помощника президента Владимира Зеленского Сергея Шефира, был ранен водитель машины.
  • В Офисе президента заявили, что нападение на Шефира можно квалифицировать как попытку демонстративного убийства ключевого члена команды, что связано с борьбой против олигархов.
  • Генпрокурор Ирина Венедиктова заявила, что злоумышленники, которые обстреляли автомобиль первого помощника президента Сергея Шефира, бросили вызов правоохранительной системе; по данному факту уже начали уголовное производство.
  • Президент Владимир Зеленский не знает, кто стоит за покушением на его первого помощника Сергея Шефира, но обещает "сильный ответ".
  • Шефир заявил, что не занимается делами, которые могли бы стать причиной нападения на него лично, а целью покушения было влияние на команду Зеленского.

Валентина Романенко, УП

"Украинская правда" в Threads

Темы: Шефир СергейМВД
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