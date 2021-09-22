Шефира стремились именно убить, у следствия есть 3 версии - МВД

В Министерстве внутренних дел считают, что целью нападения на первого помощника президента Сергея Шефира было намерение не запугать, а убить, и озвучили основные версии, которые рассматривает следствие.

Источник: председатель Нацполиции Игорь Клименко и глава МВД Денис Монастырский на брифинге

Прямая речь Клименко: "Три основные версии, которые рассматривает Национальная полиция: в связи с государственной деятельностью, с целью давления на высшее руководство государства, с целью дестабилизации политической ситуации, в том числе рассматривается и версия с участием спецслужб иностранных государств".

Прямая речь Монастырского: "Хочу подчеркнуть, что целью данного нападения было не напугать, а именно убить первого помощника президента Украины. Подчеркиваю, что команду президента не напугать, те реформы, которые начаты, в том числе в борьбе с организованной преступностью, будут продолжены".

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