Шефира стремились именно убить, у следствия есть 3 версии - МВД
В Министерстве внутренних дел считают, что целью нападения на первого помощника президента Сергея Шефира было намерение не запугать, а убить, и озвучили основные версии, которые рассматривает следствие.
Источник: председатель Нацполиции Игорь Клименко и глава МВД Денис Монастырский на брифинге
Прямая речь Клименко: "Три основные версии, которые рассматривает Национальная полиция: в связи с государственной деятельностью, с целью давления на высшее руководство государства, с целью дестабилизации политической ситуации, в том числе рассматривается и версия с участием спецслужб иностранных государств".
Прямая речь Монастырского: "Хочу подчеркнуть, что целью данного нападения было не напугать, а именно убить первого помощника президента Украины. Подчеркиваю, что команду президента не напугать, те реформы, которые начаты, в том числе в борьбе с организованной преступностью, будут продолжены".
Предыстория:
- Утром 22 сентября под Киевом стреляли в автомобиль первого помощника президента Владимира Зеленского Сергея Шефира, был ранен водитель машины.
- В Офисе президента заявили, что нападение на Шефира можно квалифицировать как попытку демонстративного убийства ключевого члена команды, что связано с борьбой против олигархов.
- Генпрокурор Ирина Венедиктова заявила, что злоумышленники, которые обстреляли автомобиль первого помощника президента Сергея Шефира, бросили вызов правоохранительной системе; по данному факту уже начали уголовное производство.
- Президент Владимир Зеленский не знает, кто стоит за покушением на его первого помощника Сергея Шефира, но обещает "сильный ответ".
- Шефир заявил, что не занимается делами, которые могли бы стать причиной нападения на него лично, а целью покушения было влияние на команду Зеленского.