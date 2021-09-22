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Замах на Шефіра Єрмак назвав "викликом президенту"

Середа, 22 вересня 2021, 15:59
Замах на Шефіра Єрмак назвав викликом президенту
обстріляне авто Шефіра. фото УП

Глава Офісу президента України Андрій Єрмак заявив, що причетні до замаху на життя першого помічника глави держави Сергія Шефіра відповідатимуть за законом.

Джерело: Єрмак у Facebook

Пряма мова: "Поранено водія, який перебуває в реанімації. Це не просто водій, а надійна та сильна людина, яку я особисто знаю багато років. Всім серцем сподіваюсь, що його життю нічого не загрожує та він швидко одужає.

Поліція та інші служби мають вжити всіх необхідних заходів для того, щоб затримати нападника. Злочинця має бути притягнуто до відповідальності. Він не повинен уникнути покарання разом зі спільниками та замовниками.

Деталі: Замах на Шефіра Єрмак назвав "викликом президенту". "Ким би ви не були, ви будете відповідати", - попередив глава ОП.

Передісторія:

  • Вранці 22 вересня під Києвом стріляли в автомобіль першого помічника президента Володимира Зеленського Сергія Шефіра, був поранений водій машини.
  • В Офісі президента заявили, що напад на Шефіра можна кваліфікувати як спробу демонстративного вбивства ключового члена команди, що пов’язано із боротьбою проти олігархів.
  • Генпрокурор Ірина Венедіктова заявила, що зловмисники, які обстріляли автомобіль першого помічника президента Сергія Шефіра, кинули виклик правоохоронній системі; за цим фактом вже розпочали кримінальне провадження.
  • Президент Володимир Зеленський не знає, хто стоїть за замахом на його першого помічника Сергія Шефіра, але обіцяє "сильну відповідь". Глава держави 
  • Шефір заявив, що не займається справами, які б могли стати причиною нападу на нього особисто, а метою замаху був вплив на команду Зеленського. 

Українська правда

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Теми: Шефір Сергій
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