Глава Офісу президента України Андрій Єрмак заявив, що причетні до замаху на життя першого помічника глави держави Сергія Шефіра відповідатимуть за законом.

Джерело: Єрмак у Facebook

Пряма мова: "Поранено водія, який перебуває в реанімації. Це не просто водій, а надійна та сильна людина, яку я особисто знаю багато років. Всім серцем сподіваюсь, що його життю нічого не загрожує та він швидко одужає.

Поліція та інші служби мають вжити всіх необхідних заходів для того, щоб затримати нападника. Злочинця має бути притягнуто до відповідальності. Він не повинен уникнути покарання разом зі спільниками та замовниками.

Деталі: Замах на Шефіра Єрмак назвав "викликом президенту". "Ким би ви не були, ви будете відповідати", - попередив глава ОП.

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