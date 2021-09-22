Глава Офиса президента Украины Андрей Ермак заявил, что причастные к покушению на жизнь первого помощника главы государства Сергея Шефира отвечать по закону.

Источник: Ермак в Facebook

Прямая речь: "Ранен водитель, который находится в реанимации. Это не просто водитель, а надежный и сильный человек, которого я лично знаю много лет. Всем сердцем надеюсь, что его жизни ничего не угрожает и он быстро поправится.

Полиция и другие службы должны принять все необходимые меры для того, чтобы задержать нападавшего. Преступника должен быть привлечен к ответственности. Он не должен избежать наказания вместе с сообщниками и заказчиками".

Детали: Покушение на Шефира Ермак назвал "вызовом президенту". "Кем бы вы ни были, вы будете отвечать", - предупредил глава ОП.

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