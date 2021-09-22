Покушение на Шефира Ермак назвал "вызовом президенту"
Глава Офиса президента Украины Андрей Ермак заявил, что причастные к покушению на жизнь первого помощника главы государства Сергея Шефира отвечать по закону.
Источник: Ермак в Facebook
Прямая речь: "Ранен водитель, который находится в реанимации. Это не просто водитель, а надежный и сильный человек, которого я лично знаю много лет. Всем сердцем надеюсь, что его жизни ничего не угрожает и он быстро поправится.
Полиция и другие службы должны принять все необходимые меры для того, чтобы задержать нападавшего. Преступника должен быть привлечен к ответственности. Он не должен избежать наказания вместе с сообщниками и заказчиками".
Детали: Покушение на Шефира Ермак назвал "вызовом президенту". "Кем бы вы ни были, вы будете отвечать", - предупредил глава ОП.
Предыстория:
- Утром 22 сентября под Киевом стреляли в автомобиль первого помощника президента Владимира Зеленского Сергея Шефира, был ранен водитель машины.
- В Офисе президента заявили, что нападение на Шефира можно квалифицировать как попытку демонстративного убийства ключевого члена команды, что связано с борьбой против олигархов.
- Генпрокурор Ирина Венедиктова заявила, что злоумышленники, которые обстреляли автомобиль первого помощника президента Сергея Шефира, бросили вызов правоохранительной системе; по данному факту уже начали уголовное производство.
- Президент Владимир Зеленский не знает, кто стоит за покушением на его первого помощника Сергея Шефира, но обещает "сильный ответ".
- Шефир заявил, что не занимается делами, которые могли бы стать причиной нападения на него лично, а целью покушения было влияние на команду Зеленского.