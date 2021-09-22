Все разделы
Укр / Рус Клуб УП
Укр / Рус
up shop

Покушение на Шефира Ермак назвал "вызовом президенту"

Среда, 22 сентября 2021, 15:59
обстрелянное авто Шефира. фото УП

Глава Офиса президента Украины Андрей Ермак заявил, что причастные к покушению на жизнь первого помощника главы государства Сергея Шефира отвечать по закону.

Источник: Ермак в Facebook

Прямая речь: "Ранен водитель, который находится в реанимации. Это не просто водитель, а надежный и сильный человек, которого я лично знаю много лет. Всем сердцем надеюсь, что его жизни ничего не угрожает и он быстро поправится.

Полиция и другие службы должны принять все необходимые меры для того, чтобы задержать нападавшего. Преступника должен быть привлечен к ответственности. Он не должен избежать наказания вместе с сообщниками и заказчиками".

Детали: Покушение на Шефира Ермак назвал "вызовом президенту". "Кем бы вы ни были, вы будете отвечать", - предупредил глава ОП.

Предыстория:

  • Утром 22 сентября под Киевом стреляли в автомобиль первого помощника президента Владимира Зеленского Сергея Шефира, был ранен водитель машины.
  • В Офисе президента заявили, что нападение на Шефира можно квалифицировать как попытку демонстративного убийства ключевого члена команды, что связано с борьбой против олигархов.
  • Генпрокурор Ирина Венедиктова заявила, что злоумышленники, которые обстреляли автомобиль первого помощника президента Сергея Шефира, бросили вызов правоохранительной системе; по данному факту уже начали уголовное производство.
  • Президент Владимир Зеленский не знает, кто стоит за покушением на его первого помощника Сергея Шефира, но обещает "сильный ответ".
  • Шефир заявил, что не занимается делами, которые могли бы стать причиной нападения на него лично, а целью покушения было влияние на команду Зеленского.

Украинская правда
Темы: Шефир Сергей


powered by lun.ua
Главное сегодня

"Политическое убийство": в МВД говорят, что в водителя Шефира целились, чтобы остановить машину

COVID в Украине: 9 тысяч больных и 140 умерших за сутки, Киев – не в пятерке

Главные новости четверга и ночи: отчет ООН об Украине, закон об олигархах

На Сардинии задержали экс-главу правительства Каталонии

видеоСтоличный юрист завладел причалами и островом на Днепре благодаря письму из Нацполиции — "Схемы"

инфографикаПытки в Крыму, увеличение обстрелов и конституционный кризис – отчет ООН по Украине

Все новости...
Шефир Сергей
Шефира стремились именно убить, у следствия есть 3 версии - МВД
В Кремле уже сказали, что не причастны к покушению на Шефира
На месте обстрела машины Шефира ищут следы нападающего: там нет камер
Последние новости
11:18
Курс валют на 24 сентября: межбанк, "черный" и наличный рынки
11:13
Разумков поздравил закон об олигархах, потому что там есть его правка о НАПК
11:01
США разрешили Коломойскому продать недвижимость, чтобы погасить долги
10:46
Новый канцлер Германии начнет с попыток найти общий язык с Путиным - политолог
10:44
Шмыгаль рассказал, как власти готовятся справляться с новой волной коронавируса
10:33
В Киеве несколько дней подряд более 450 новых случаев COVID-19
10:28
Кубраков предлагает вернуть Лещенко в набсовет УЗ
10:09
На Эльбрусе во время схождения погибли 5 альпинистов
09:32
Аудит "Укрзализныци" выявил рисков и нарушений на 60 миллиардов
09:31
видео В Карпатах сильный ветер и снег с дождем: спасатели просят не ходить в горы
Все новости...