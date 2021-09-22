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Лікарі повідомили про стан пораненого водія Шефіра

Середа, 22 вересня 2021, 17:05
Ілюстративне фото (Джерело: Shutterstock

Водію першого помічника президента Сергія Шефіра, в якого влучили з автомата нападники, зробили операцію. Вона пройшла без ускладнень, життю чоловіка нічого не загрожує.

Джерело: головний лікар "Феофанії" Ігор Семенів у коментарі телеканалам

Пряма мова: "Все гладко, (операція) пройшла стандартно без всіляких ускладнень… Він абсолютно зараз стабільний, загрози для життя немає".

Деталі: За словами Семеніва, пацієнт має поранення в ногу і перебуває в одному з відділень інтенсивної терапії. Кількість влучень медик відмовився уточнити, посилаючись на таємницю слідства.

Лікар висловив сподівання, що рани загоються "первинним натягом" (швидке загоєння ран, в яких немає бруду і які мають невелику втрату тканини).

Семенів повідомив також, що водія доставили у лікарню на "швидкій", він був при повній свідомості. "Феофанію" обрали з огляду на те, що постраждалий є працівником Офісу президента і перебуває на обслуговуванні цієї лікарні.

Ситуацію з водієм також прокоментував міністр внутрішніх справ Денис Монастирський. За його словами, перед тим, як відправитися до лікарні, поранений керманич встиг вказати на місце, звідки здійснювалися постріли, що дало можливість слідчим "максимально оперативно та якісно" здійснити огляд місця подій і необхідні слідчі дії.

Він також опублікував фотографію куль і їхніх уламків, що були вилучені з ноги водія.

 

Передісторія:

  • Вранці 22 вересня під Києвом стріляли в автомобіль першого помічника президента Володимира Зеленського Сергія Шефіра, був поранений водій машини.
  • В Офісі президента заявили, що напад на Шефіра можна кваліфікувати як спробу демонстративного вбивства ключового члена команди, що пов’язано із боротьбою проти олігархів.
  • Генпрокурор Ірина Венедіктова заявила, що зловмисники, які обстріляли автомобіль, кинули виклик правоохоронній системі; за цим фактом вже розпочали кримінальне провадження.
  • Президент Володимир Зеленський не знає, хто стоїть за замахом на його першого помічника, але обіцяє "сильну відповідь".
  • Шефір заявив, що не займається справами, які б могли стати причиною нападу на нього особисто, а метою замаху був вплив на команду Зеленського. 

Євген Кізілов, УП
Теми: Шефір Сергійнадзвичайна подіяКиїв
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