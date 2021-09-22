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Врачи сообщили о состоянии раненого водителя Шефира

Среда, 22 сентября 2021, 17:05
Врачи сообщили о состоянии раненого водителя Шефира
Иллюстративное фото (Источник: Shutterstock

Водителю первого помощника президента Сергея Шефира, в которого попали из автомата нападавшие, сделали операцию. Она прошла без осложнений, жизни мужчины ничего не угрожает.

Источник: главный врач "Феофании" Игорь Семенов в комментарии телеканалам

Прямая речь: "Все гладко, (операция) прошла стандартно без всяких осложнений... Он абсолютно сейчас стабилен, угрозы для жизни нет".

Детали: По словам Семенова, у пациента ранение в ногу и находится он в одном из отделений интенсивной терапии. Количество попаданий медик отказался уточнить, ссылаясь на тайну следствия.

Врач выразил надежду, что раны заживут "первичным натяжением" (быстрое заживление ран, в которых нет грязи и которые имеют небольшую потерю ткани).

Семенов сообщил также, что водителя доставили в больницу на "скорой", он был в полном сознании. "Феофанию" выбрали с учетом того, что пострадавший является работником Офиса президента и находится на обслуживании этой больницы.

Ситуацию с водителем также прокомментировал министр внутренних дел Денис Монастырский. По его словам, перед тем, как отправиться в больницу, раненый мужчина успел указать на место, откуда осуществлялись выстрелы, что позволило следователям "максимально оперативно и качественно" осуществить осмотр места событий и провести необходимые следственные действия.

Он также опубликовал фотографию пуль и их осколков, извлеченных из ноги водителя.

 

Предыстория:

  • Утром 22 сентября под Киевом стреляли в автомобиль первого помощника президента Владимира Зеленского Сергея Шефира, был ранен водитель машины.
  • В Офисе президента заявили, что нападение на Шефира можно квалифицировать как попытку демонстративного убийства ключевого члена команды, что связано с борьбой против олигархов.
  • Генпрокурор Ирина Венедиктова заявила, что злоумышленники, которые обстреляли автомобиль, бросили вызов правоохранительной системе; по данному факту уже начали уголовное производство.
  • Президент Владимир Зеленский не знает, кто стоит за покушением на его первого помощника, но обещает "сильный ответ".
  • Шефир заявил, что не занимается делами, которые могли бы стать причиной нападения на него лично, а целью покушения было влияние на команду Зеленского.

Евгений Кизилов, УП

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Темы: Шефир Сергейчрезвычайное происшествиеКиев
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