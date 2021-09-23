Заступник глави МВС про Шефіра: Я б припинив інсинуації, що це фейковий замах
Перший заступник міністра внутрішніх справ Євген Єнін закликав "припинити інсинуації" на рахунок того, що замах на першого помічника президента Сергія Шефіра може бути фейковим.
Джерело: Єнін в ефірі телеканалу "Україна 24", цитує пресцентр МВС
Пряма мова: "Ми бачимо вражені місця, які показують, що якби в машині був повний екіпаж, то ймовірність ураження була б досить високою. Автомобіль рухався. Ми вже підтвердили факт, що стрілянина відбувалася не чергою, а одинарними пострілами. На щастя, у водія спрацював інстинкт самозбереження, водій додав газу, і це, найімовірніше, і врятувало життя всім учасникам цієї події.
Я б припинив спроби інсинуацій навколо того, що це фейковий замах, що хотіли налякати. Ми говоримо на сьогодні про життя і здоров'я двох людей, одна з яких належить до найближчого кола президента.
З тіла водія вилучили кулі калібру 7,62. Це спеціалізовані набої, які не випускались на території України, виробництво Угорщини. Намагаємось встановити часові рамки їх ввезення в країну. Також не виключаємо, що вони потрапили в Україну шляхом контрабанди. За допомогою кінологів та експертів, гільзи були знайдені".
Деталі: Єнін запевнив, що силами Нацполіції разом з суміжними спецслужбами, зокрема СБУ, проведено неймовірний обсяг роботи.
За словами заступника очільника МВС, всі кулі пронизали автомобіль, як консервну бляшанку – він був не броньованим.
Знати більше: Замах на друга Зеленського. Хроніка, версії та наслідки обстрілу авто Шефіра
Передісторія:
- Вранці 22 вересня під Києвом стріляли в автомобіль першого помічника президента Володимира Зеленського Сергія Шефіра, був поранений водій машини. Водію Шефіра зробили операцію, його життю загрози немає.
- Шефір не постраждав і заявив, що не займається справами, які могли б стати причиною нападу на нього особисто, а метою замаху був вплив на команду Зеленського.
- Президент Володимир Зеленський не знає, хто стоїть за замахом на його першого помічника Сергія Шефіра, але обіцяв "сильну відповідь".