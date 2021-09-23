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Заступник глави МВС про Шефіра: Я б припинив інсинуації, що це фейковий замах

Четвер, 23 вересня 2021, 17:11
Євген Єнін, фото з сайту МВС

Перший заступник міністра внутрішніх справ Євген Єнін закликав "припинити інсинуації" на рахунок того, що замах на першого помічника президента Сергія Шефіра може бути фейковим.

Джерело: Єнін в ефірі телеканалу "Україна 24", цитує пресцентр МВС

Пряма мова: "Ми бачимо вражені місця, які показують, що якби в машині був повний екіпаж, то ймовірність ураження була б досить високою. Автомобіль рухався. Ми вже підтвердили факт, що стрілянина відбувалася не чергою, а одинарними пострілами. На щастя, у водія спрацював інстинкт самозбереження, водій додав газу, і це, найімовірніше, і врятувало життя всім учасникам цієї події.

Я б припинив спроби інсинуацій навколо того, що це фейковий замах, що хотіли налякати. Ми говоримо на сьогодні про життя і здоров'я двох людей, одна з яких належить до найближчого кола президента.

З тіла водія вилучили кулі калібру 7,62. Це спеціалізовані набої, які не випускались на території України, виробництво Угорщини. Намагаємось встановити часові рамки їх ввезення в країну. Також не виключаємо, що вони потрапили в Україну шляхом контрабанди. За допомогою кінологів та експертів, гільзи були знайдені".

Деталі: Єнін запевнив, що силами Нацполіції разом з суміжними спецслужбами, зокрема СБУ, проведено неймовірний обсяг роботи.

За словами заступника очільника МВС, всі кулі пронизали автомобіль, як консервну бляшанку – він був не броньованим. 

Знати більше: Замах на друга Зеленського. Хроніка, версії та наслідки обстрілу авто Шефіра

Передісторія:

  • Вранці 22 вересня під Києвом стріляли в автомобіль першого помічника президента Володимира Зеленського Сергія Шефіра, був поранений водій машини. Водію Шефіра зробили операцію, його життю загрози немає.
  • Шефір не постраждав і заявив, що не займається справами, які могли б стати причиною нападу на нього особисто, а метою замаху був вплив на команду Зеленського. 
  • Президент Володимир Зеленський не знає, хто стоїть за замахом на його першого помічника Сергія Шефіра, але обіцяв "сильну відповідь". 

Українська правда
Теми: Шефір СергійМВС


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