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Замглавы МВД об авто Шефира: Я бы прекратил инсинуации, что это фейковое покушение

Четверг, 23 сентября 2021, 17:11
Евгений Енин, фото с сайта МВД

Первый заместитель министра внутренних дел Евгений Енин призвал "прекратить инсинуации" на счет того, что покушение на первого помощника президента Сергея Шефира может быть фейковым.

Источник: Енин в эфире телеканала "Украина 24", цитирует пресс-центр МВД

Прямая речь: "Мы видим пораженные места, которые показывают, что если бы в машине был полный экипаж, то вероятность поражения была бы достаточно высокой. Автомобиль двигался. Мы уже подтвердили факт, что стрельба происходила не очередью, а одинарными выстрелами. К счастью, у водителя сработал инстинкт самосохранения, водитель прибавил газу, и это, скорее всего, и спасло жизнь всем участникам этого события.

Я бы прекратил попытки инсинуаций вокруг того, что это фейковое покушение, хотели напугать. Мы говорим сегодня о жизни и здоровье двух человек, один из которых относится к ближайшему кругу президента.

Из тела водителя изъяли пули калибра 7,62. Это специализированные патроны, не выпускались на территории Украины, производства Венгрии. Пытаемся установить временные рамки их ввоза в страну. Также не исключаем, что они попали в Украину путем контрабанды. С помощью кинологов и экспертов, гильзы были найдены".

Детали: Енин заверил, что силами Нацполиции вместе со смежными спецслужбами, в частности СБУ, проведен невероятный объем работы.

По словам заместителя главы МВД, все пули пронзили автомобиль, как консервную банку - он был не бронированным. 

Знать больше: Покушение на друга Зеленского. Хроника, версии и последствия обстрела авто Шефира

Предыстория:

  • Утром 22 сентября под Киевом стреляли в автомобиль первого помощника президента Владимира Зеленского Сергея Шефира, был ранен водитель машины. Водителю Шефира сделали операцию, его жизни угрозы нет.
  • Шефир не пострадал и заявил, что не занимается делами, которые могли бы стать причиной нападения на него лично, а целью покушения было влияние на команду Зеленского.
  • Президент Владимир Зеленский не знает, кто стоит за покушением на его первого помощника, но обещал "сильный ответ".

Украинская правда
Темы: Шефир СергейМВД


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