Замглавы МВД об авто Шефира: Я бы прекратил инсинуации, что это фейковое покушение

Первый заместитель министра внутренних дел Евгений Енин призвал "прекратить инсинуации" на счет того, что покушение на первого помощника президента Сергея Шефира может быть фейковым.

Источник: Енин в эфире телеканала "Украина 24", цитирует пресс-центр МВД

Прямая речь: "Мы видим пораженные места, которые показывают, что если бы в машине был полный экипаж, то вероятность поражения была бы достаточно высокой. Автомобиль двигался. Мы уже подтвердили факт, что стрельба происходила не очередью, а одинарными выстрелами. К счастью, у водителя сработал инстинкт самосохранения, водитель прибавил газу, и это, скорее всего, и спасло жизнь всем участникам этого события.

Я бы прекратил попытки инсинуаций вокруг того, что это фейковое покушение, хотели напугать. Мы говорим сегодня о жизни и здоровье двух человек, один из которых относится к ближайшему кругу президента.

Из тела водителя изъяли пули калибра 7,62. Это специализированные патроны, не выпускались на территории Украины, производства Венгрии. Пытаемся установить временные рамки их ввоза в страну. Также не исключаем, что они попали в Украину путем контрабанды. С помощью кинологов и экспертов, гильзы были найдены".

Детали: Енин заверил, что силами Нацполиции вместе со смежными спецслужбами, в частности СБУ, проведен невероятный объем работы.

По словам заместителя главы МВД, все пули пронзили автомобиль, как консервную банку - он был не бронированным.

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