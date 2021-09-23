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"Занепокоєні та розчаровані": посли G7 критикують судову реформу в Україні

Четвер, 23 вересня 2021, 18:00

Посли G7 оприлюднили заяву, в якій повідомили, що продовжують спостерігати за процесом судової реформи в Україні "із занепокоєнням та розчаруванням" через графік роботи конкурсу Ради суддів.

Джерело: пресслужба G7 в Україні

Дослівно: "Посли G7 продовжують спостерігати за процесом судової реформи в Україні із занепокоєнням. Вони із розчаруванням звертають увагу на графік конкурсу Ради суддів для добору кандидатів до Етичної ради ВРП після того, як міжнародні партнери висунули своїх кандидатів.

Запропонований графік не відображає важливості та невідкладності цієї реформи. Посли продовжують закликати Раду суддів та всіх українських партнерів забезпечити швидке висування експертів до Етичної Ради ВРП.

Посли також стурбовані законопроектом 4533. Реформа Конституційного суду повинна забезпечити прозорий, конкурентний відбір нових суддів КСУ і гарантувати тимчасове збільшення вимог до голосування, відповідно до рекомендацій Венеційської комісії.

Усебічна судова реформа залишається найважливішим пріоритетом для G7 як така, що має вирішальне значення для успіху всіх реформ в Україні та виконання вимог народу України. Проведення цих реформ покращить інвестиційний клімат і здатність виконувати міжнародні зобов’язання".

Що було раніше: 16 вересня в Офісі президента пройшла зустріч щодо судової реформи, в результаті якої учасники підписали спільну заяву, де наполягається на завершенні формування Етичної ради та конкурсної комісії для проведення конкурсу на зайняття посади члена Вищої кваліфікаційної комісії суддів.

Рада суддів оголосила про початок добору на посаду члена Етичної ради за квотою РСУ – документи можна подати до 21 жовтня.

Передісторія:

  • 14 липня Верховна Рада ухвалила у другому читанні законопроєкт про реформу Вищої ради правосуддя, який передбачає перевірку на доброчесність членів ВРП, а також змінює порядок притягнення суддів до дисциплінарної відповідальності.
  • Рада суддів 13 вересня не змогла обрати від себе трьох членів Етичної ради, які мають контролювати доброчесність членів Вищої ради правосуддя. Жоден із кандидатів не набрав необхідної кількості голосів під час таємного голосування. За кандидатів проголосувало лише 4 члени Ради суддів з 26.
  • Усього в Етичній раді має бути шість членів: трьох обирає Рада суддів України, ще трьох – міжнародні організації. Таким чином Рада суддів заблокувала основну частину судової реформи – очищення ВРП.

Українська правда
Теми: G7реформисуд


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