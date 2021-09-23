"Обеспокоенные и разочарованные": послы G7 критикуют судебную реформу в Украине

Послы G7 обнародовали заявление, в котором сообщили, что продолжают наблюдать за процессом судебной реформы в Украине "с беспокойством и разочарованием".

Источник: пресс-служба G7 в Украине

Дословно: "Послы G7 продолжают наблюдать за процессом судебной реформы в Украине с беспокойством. Они с разочарованием обращают внимание на график конкурса Совета судей для отбора кандидатов в Этический совет ВРП после того, как международные партнеры выдвинули своих кандидатов.

Предложенный график не отражает важности и неотложности этой реформы. Послы продолжают призывать Совет судей и всех украинских партнеров обеспечить быстрое выдвижение экспертов в Этический совет ВРП.

Послы также обеспокоены законопроектом 4533. Реформа Конституционного суда должна обеспечить прозрачный, конкурентный отбор новых судей КСУ и гарантировать временное увеличение требований к голосованию, в соответствии с рекомендациями Венецианской комиссии.

Всесторонняя судебная реформа остается важнейшим приоритетом для G7 как имеющая решающее значение для успеха всех реформ в Украине и выполнения требований народа Украины. Проведение этих реформ улучшит инвестиционный климат и способность выполнять международные обязательства".

Что было раньше: 16 сентября в Офисе президента прошла встреча по судебной реформе, в результате которой участники подписали совместное заявление, где настаивали на завершении формирования Этического совета и конкурсной комиссии для проведения конкурса на занятие должности члена Высшей квалификационной комиссии судей.

Совет судей объявил о начале отбора на должность члена Этического совета по квоте ССУ – документы можно подать до 21 октября.

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