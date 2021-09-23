"Обеспокоенные и разочарованные": послы G7 критикуют судебную реформу в Украине
Послы G7 обнародовали заявление, в котором сообщили, что продолжают наблюдать за процессом судебной реформы в Украине "с беспокойством и разочарованием".
Источник: пресс-служба G7 в Украине
Дословно: "Послы G7 продолжают наблюдать за процессом судебной реформы в Украине с беспокойством. Они с разочарованием обращают внимание на график конкурса Совета судей для отбора кандидатов в Этический совет ВРП после того, как международные партнеры выдвинули своих кандидатов.
Предложенный график не отражает важности и неотложности этой реформы. Послы продолжают призывать Совет судей и всех украинских партнеров обеспечить быстрое выдвижение экспертов в Этический совет ВРП.
Послы также обеспокоены законопроектом 4533. Реформа Конституционного суда должна обеспечить прозрачный, конкурентный отбор новых судей КСУ и гарантировать временное увеличение требований к голосованию, в соответствии с рекомендациями Венецианской комиссии.
Всесторонняя судебная реформа остается важнейшим приоритетом для G7 как имеющая решающее значение для успеха всех реформ в Украине и выполнения требований народа Украины. Проведение этих реформ улучшит инвестиционный климат и способность выполнять международные обязательства".
Что было раньше: 16 сентября в Офисе президента прошла встреча по судебной реформе, в результате которой участники подписали совместное заявление, где настаивали на завершении формирования Этического совета и конкурсной комиссии для проведения конкурса на занятие должности члена Высшей квалификационной комиссии судей.
Совет судей объявил о начале отбора на должность члена Этического совета по квоте ССУ – документы можно подать до 21 октября.
Предыстория:
- 14 июля Верховная Рада приняла во втором чтении законопроект о реформе Высшего совета правосудия, который предусматривает проверку на добродетель членов ВСП, а также изменяет порядок привлечения судей к дисциплинарной ответственности.
- Совет судей 13 сентября не смог выбрать от себя трех членов Этического совета, которые должны контролировать добродетель членов Высшего совета правосудия. Ни один из кандидатов не набрал необходимого количества голосов во время тайного голосования. За кандидатов проголосовало только 4 члена Совета судей из 26.
- Всего в Этическом совете должно быть шесть членов: трех выбирает Совет судей Украины, еще трех – международные организации. Таким образом Совет судей заблокировал основную часть судебной реформы – очищение ВСП.