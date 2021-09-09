Верховну Раду закликають не підтримувати закон про КС

Громадські організації закликають народних депутатів не підтримувати законопроєкт №4533 про Конституційний Суд, винесений на голосування 10 вересня, оскільки в ньому не передбачена конкурсна процедура відбору суддів.

Джерело: звернення, яке підписали Фундація DEJURE, Центр протидії корупції та Автомайдан

Дослівно: "Закликаємо народних депутатів, що виступають за ефективну судову реформу, не голосувати за законопроєкт №4533 про конституційну процедуру, винесений на голосування парламенту 10 вересня.

Цей законопроєкт консервує політичні призначення суддів Конституційного Суду та збереже залежність КСУ від чинної влади. Справжня реформа Конституційного Суду можлива винятково у разі запровадження конкурсної процедури відбору за участі міжнародних експертів".



Деталі: Підписанти нагадали, що 2 вересня комітет з правової політики відмовився підтримати всі поправки, що стосуються конкурсного відбору суддів КС, і виключив раніше враховані правки щодо конкурсної процедури.

Громадські організації підкреслили, що це суперечить висновку Венеційської комісії.

Вони також нагадали, що у січні посли G7 також закликали Україну припинити поточні конкурси до КС до запровадження прозорої процедури добору його суддів.

ГО закликають "у жодному разі не підтримувати законопроєкт №4533 про конституційну процедуру без запровадження конкурсного добору суддів КСУ за участі міжнародних експертів", а натомість "невідкладно розглянути" законопроєкт №5369 про ліквідацію Окружного адміністративного суду міста Києва, який 5-й місяць знаходиться у комітеті з правової політики.

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