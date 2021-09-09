Верховну Раду закликають не підтримувати закон про КС
Громадські організації закликають народних депутатів не підтримувати законопроєкт №4533 про Конституційний Суд, винесений на голосування 10 вересня, оскільки в ньому не передбачена конкурсна процедура відбору суддів.
Джерело: звернення, яке підписали Фундація DEJURE, Центр протидії корупції та Автомайдан
Дослівно: "Закликаємо народних депутатів, що виступають за ефективну судову реформу, не голосувати за законопроєкт №4533 про конституційну процедуру, винесений на голосування парламенту 10 вересня.
Цей законопроєкт консервує політичні призначення суддів Конституційного Суду та збереже залежність КСУ від чинної влади. Справжня реформа Конституційного Суду можлива винятково у разі запровадження конкурсної процедури відбору за участі міжнародних експертів".
Деталі: Підписанти нагадали, що 2 вересня комітет з правової політики відмовився підтримати всі поправки, що стосуються конкурсного відбору суддів КС, і виключив раніше враховані правки щодо конкурсної процедури.
Громадські організації підкреслили, що це суперечить висновку Венеційської комісії.
Вони також нагадали, що у січні посли G7 також закликали Україну припинити поточні конкурси до КС до запровадження прозорої процедури добору його суддів.
ГО закликають "у жодному разі не підтримувати законопроєкт №4533 про конституційну процедуру без запровадження конкурсного добору суддів КСУ за участі міжнародних експертів", а натомість "невідкладно розглянути" законопроєкт №5369 про ліквідацію Окружного адміністративного суду міста Києва, який 5-й місяць знаходиться у комітеті з правової політики.
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Передісторія:
- Раніше громадські організації закликали президента не поглиблювати конституційну кризу та посприяти конституційному очищенню складу КСУ.
- Вони наголошують, що для цього вкрай необхідно запровадити конкурсний відбір на посади суддів Конституційного Суду, що було підтримано комітетом у червні цього року.
- Конституційний суд опинився в центрі уваги після скандального рішення від 27 жовтня 2020 року щодо неконституційності відкритих електронних декларацій та деяких повноважень Національного агентства з запобігання корупції. Верховна Рада вже повернула повноваження НАЗК з уточненнями щодо перевірки суддів.
- 29 грудня 2020 року Зеленський підписав указ про відсторонення голови КС Олександра Тупицького від посади судді КС.
- 19 січня ДБР заявило, що повідомило про підозру у злочинах за ч.2 ст.384, ст.386 ККУ (завідомо неправдиві показання, поєднані зі штучним створенням доказів захисту, підкуп свідка з метою відмови від дачі показань) Тупицькому, хоча сам Тупицький імітував її невручення і відвідував робоче місце.
- 27 березня 2021 року Зеленський скасував укази експрезидента Віктора Януковича від 2013 року про призначення Олександра Тупицького й Олександра Касмініна суддями КС.
- Тупицький і Касмінін звернулися до Окружного адмінсуду Києва, аби зберегти свої посади й зарплати.