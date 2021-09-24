COVID-сертифікат з "Дії" уже можна роздрукувати
На порталі "Дія" відтепер можливо згенерувати COVID-сертифікат у PDF і роздрукувати його.
Джерело: міністр цифровий трансформації Михайло Федоров в Telegram
Пряма мова: "COVID-сертифікат тепер можна отримати на порталі Дія! Після генерації він зберігається в файлі PDF. Документ можна роздрукувати або завантажити собі на пристрій".
Деталі: За словами Федорова, для генерації сертифіката на порталі знадобиться тільки електронний підпис. Міністр також прикріпив відео-інструкцію, як отримати сертифікат.
Сертифікат треба замовити у розділі "Послуги". Як тільки він буде готовий, на електронну пошту надійде сповіщення. Завантажити сертифікат можна у розділі "Послуги" – "Замовлені документи".
Важливо, що сертифікат можна замовити, тільки якщо є дані про 2 щеплення, і вони внесені правильно.
Міністр додав, що в iOS вже доступний і "жовтий" внутрішній COVID-сертифікат для людей з однієї дозою вакцини, який діє 120 днів.
Федоров нагадав, що в "жовтій" зоні будуть діяти обидва види сертифікатів, а в "червоній" – тільки "зелений".
Передісторія:
- 13 вересня Кабінет міністрів запровадив жовті та зелені COVID-сертифікати та запропонував бізнесу самостійно визначатись, якого формату із запропонованих урядом карантинних правил вони будуть дотримуватись: працювати без обмежень лише для вакцинованих клієнтів чи з обмеженнями, але надавати послуги всім без винятку.
- З 23 вересня "жовтий" рівень епідемічної небезпеки поширення COVID-19 почав діяти по всій Україні. З цього дня карантинні обмеження стали жорсткіші.