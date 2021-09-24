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COVID-сертифікат з "Дії" уже можна роздрукувати

П'ятниця, 24 вересня 2021, 13:10
Скриншот з відео

На порталі "Дія" відтепер можливо згенерувати COVID-сертифікат у PDF і роздрукувати його.

Джерело: міністр цифровий трансформації Михайло Федоров в Telegram

Пряма мова: "COVID-сертифікат тепер можна отримати на порталі Дія! Після генерації він зберігається в файлі PDF. Документ можна роздрукувати або завантажити собі на пристрій".

Деталі: За словами Федорова, для генерації сертифіката на порталі знадобиться тільки електронний підпис. Міністр також прикріпив відео-інструкцію, як отримати сертифікат.

Сертифікат треба замовити у розділі "Послуги". Як тільки він буде готовий, на електронну пошту надійде сповіщення. Завантажити сертифікат можна у розділі "Послуги" – "Замовлені документи".

Важливо, що сертифікат можна замовити, тільки якщо є дані про 2 щеплення, і вони внесені правильно.

Міністр додав, що в iOS вже доступний і "жовтий" внутрішній COVID-сертифікат для людей з однієї дозою вакцини, який діє 120 днів.

Федоров нагадав, що в "жовтій" зоні будуть діяти обидва види сертифікатів, а в "червоній" – тільки "зелений".

Передісторія:

Українська правда
Теми: коронавірусвакцинаціяДія


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