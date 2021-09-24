COVID-сертификат из портала "Дія" уже можно распечатать

На портале "Дія" стало возможно сгенерировать COVID-сертификат в PDF и распечатать его.

Источник: министр цифровой трансформации Михаил Федоров в Telegram

Прямая речь: "COVID-сертификат теперь можно получить на портале Дія! После генерации он сохраняется в файле PDF. Документ можно распечатать или загрузить себе на устройство".

Детали: По словам Федорова, для генерации сертификата на портале понадобится только электронная подпись. Министр также приложил видео-инструкцию, как получить сертификат.

Сертификат нужно заказать в разделе "Услуги". Как только он будет готов, на электронную почту поступит сообщение. Скачать сертификат можно в разделе "Услуги" – "Заказанные документы".

Важно, что сертификат можно заказать, только если есть данные о 2 прививках, и они внесены правильно.

Министр добавил, что в iOS уже доступен и "желтый" внутренний COVID-cертификат для людей с одной дозой вакцины, который действует 120 дней.

Федоров напомнил, что в "желтой" зоне будут действовать оба вида сертификатов, а в "красной" – только "зеленый".

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