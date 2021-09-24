COVID-сертификат из портала "Дія" уже можно распечатать
На портале "Дія" стало возможно сгенерировать COVID-сертификат в PDF и распечатать его.
Источник: министр цифровой трансформации Михаил Федоров в Telegram
Прямая речь: "COVID-сертификат теперь можно получить на портале Дія! После генерации он сохраняется в файле PDF. Документ можно распечатать или загрузить себе на устройство".
Детали: По словам Федорова, для генерации сертификата на портале понадобится только электронная подпись. Министр также приложил видео-инструкцию, как получить сертификат.
Сертификат нужно заказать в разделе "Услуги". Как только он будет готов, на электронную почту поступит сообщение. Скачать сертификат можно в разделе "Услуги" – "Заказанные документы".
Важно, что сертификат можно заказать, только если есть данные о 2 прививках, и они внесены правильно.
Министр добавил, что в iOS уже доступен и "желтый" внутренний COVID-cертификат для людей с одной дозой вакцины, который действует 120 дней.
Федоров напомнил, что в "желтой" зоне будут действовать оба вида сертификатов, а в "красной" – только "зеленый".
Предыстория:
- 13 сентября Кабинет министров ввел желтые и зеленые COVID-сертификаты и предложил бизнесу самостоятельно определяться: работать без ограничений только для вакцинированных клиентов, или с ограничениями предоставлять услуги всем без исключений.
- С 23 сентября "желтый" уровень эпидемической опасности распространения COVID-19 начал действовать по всей Украине. С этого дня карантинные ограничения стали жестче.