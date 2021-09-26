Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng
up shop

Тіло повішеного в Києві білоруса Шишова поховали майже через 2 місяці

Неділя, 26 вересня 2021, 23:27
Тіло повішеного в Києві білоруса Шишова поховали майже через 2 місяці
фото: Білоруський дім в Україні

Главу "Білоруського дому в Україні" Віталія Шишова, якого знайшли повішеним у Києві 3 серпня, поховали в неділю.

Джерело: Білоруський дім в Україні у Telegram

Деталі: Про запланований похорон організація повідомила у суботу.

У неділю вона опублікувала відповідні фото.

Відзначається, що похорон вирішили провести непублічно, без камер.

О 14:00 на Майдані Незалежності відбулася акція пам'яті Шишова.

В організації зазначили, що наступної неділі, 3 жовтня, планується служба в одному з соборів Києва, куди "будь-хто може прийти і попрощатися" з Шишовим.

Що передувало: 20 серпня, за два тижні після смерті Шишова його цивільна дружина Божена Жолудь розповіла, що родичам не дозволяють поховати білоруського активіста через слідчі дії.

Жолудь також повідомляла, що ховати білоруса вирішили у Києві.

Передісторія: 

  • 2 серпня у Білоруському домі в Україні повідомили, що їх голова Віталій Шишов вранці вийшов на пробіжку в Києві і зник. 3 серпня його знайшли повішеним. У нього була здерта шкіра на носі, лівому коліні та грудях.
  • 9 серпня, в річницю початку білоруських протестів, самопроголошений президент Білорусі Олександр Лукашенко заперечив свою причетність до смерті Віталія Щишова, заявивши, що той був "ніхто" в своїй країні, і що йому і так вистачає, з ким розбиратися.

Українська правда

"Українська правда" у Threads

Теми: БілорусьКиїв
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

фотоУ Києві демонтували ще один пам'ятник

Помер емір Кувейту

Мер Лондона відмовив Кличку в наданні автівок, які здали на брухт

Welt: Україна на 2024 рік може готувати контрнаступ, яким його планував Залужний на це літо

Пристайко: Британія може направити війська в Україну у разі катастрофічного розвитку війни

оновлено від 07:23Окупанти вночі атакували Україну 31 дроном, майже усі збиті

Усі новини...
Білорусь
У Міноборони Білорусі вперше розповіли про табір, де чекають "вагнерівців"
Лукашенко вимагає вибачень від тих, хто називає його диктатором
У Литві попередили про небезпеку поїздок до Білорусі: розвідка агресивно вербує усіх підряд
Останні новини
14:33
Путін піде на "вибори" як самовисуванець, але партія обіцяє допомогти
14:09
Цукерберг будує маєток за 100 мільйонів доларів на Гаваях – Wired
13:56
фотоУ Києві демонтували ще один пам'ятник
13:45
Міністр оборони ФРН: У нас п’ять-вісім років, щоб надолужити простій оборонного виробництва
13:36
фотоУмєров очікує від місцевої влади більшого сприяння мобілізації
13:35
У США подали заявку FDA на дозвіл "екстазі" для лікування ПТСР
13:20
ЗМІ: Фінансовий злочинець та консультант Пригожина: Марсалек 10 років був російським шпигуном
13:03
Помер емір Кувейту
12:49
фотоПоліція Києва відкрила справу за фактом знищення дуба, посадженого у пам'ять про Романа Ратушного
12:45
США стверджують, що є спосіб конфіскації російських активів на користь України – ЗМІ
Усі новини...
Реклама: