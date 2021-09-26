Тіло повішеного в Києві білоруса Шишова поховали майже через 2 місяці

Главу "Білоруського дому в Україні" Віталія Шишова, якого знайшли повішеним у Києві 3 серпня, поховали в неділю.

Джерело: Білоруський дім в Україні у Telegram

Деталі: Про запланований похорон організація повідомила у суботу.

У неділю вона опублікувала відповідні фото.

Відзначається, що похорон вирішили провести непублічно, без камер.

О 14:00 на Майдані Незалежності відбулася акція пам'яті Шишова.

В організації зазначили, що наступної неділі, 3 жовтня, планується служба в одному з соборів Києва, куди "будь-хто може прийти і попрощатися" з Шишовим.

Що передувало: 20 серпня, за два тижні після смерті Шишова його цивільна дружина Божена Жолудь розповіла, що родичам не дозволяють поховати білоруського активіста через слідчі дії.

Жолудь також повідомляла, що ховати білоруса вирішили у Києві.

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