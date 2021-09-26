Тіло повішеного в Києві білоруса Шишова поховали майже через 2 місяці
Главу "Білоруського дому в Україні" Віталія Шишова, якого знайшли повішеним у Києві 3 серпня, поховали в неділю.
Джерело: Білоруський дім в Україні у Telegram
Деталі: Про запланований похорон організація повідомила у суботу.
У неділю вона опублікувала відповідні фото.
Відзначається, що похорон вирішили провести непублічно, без камер.
О 14:00 на Майдані Незалежності відбулася акція пам'яті Шишова.
В організації зазначили, що наступної неділі, 3 жовтня, планується служба в одному з соборів Києва, куди "будь-хто може прийти і попрощатися" з Шишовим.
Що передувало: 20 серпня, за два тижні після смерті Шишова його цивільна дружина Божена Жолудь розповіла, що родичам не дозволяють поховати білоруського активіста через слідчі дії.
Жолудь також повідомляла, що ховати білоруса вирішили у Києві.
Передісторія:
- 2 серпня у Білоруському домі в Україні повідомили, що їх голова Віталій Шишов вранці вийшов на пробіжку в Києві і зник. 3 серпня його знайшли повішеним. У нього була здерта шкіра на носі, лівому коліні та грудях.
- 9 серпня, в річницю початку білоруських протестів, самопроголошений президент Білорусі Олександр Лукашенко заперечив свою причетність до смерті Віталія Щишова, заявивши, що той був "ніхто" в своїй країні, і що йому і так вистачає, з ким розбиратися.