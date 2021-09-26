Тело повешенного в Киеве белоруса Шишова похоронили почти через 2 месяца

Главу "Белорусского дома в Украине" Виталия Шишова, которого нашли повешенным в Киеве 3 августа, похоронили в воскресенье.

Источник: Белорусский дом в Украине в Telegram

Детали: О планируемых похоронах организация сообщила в субботу.

В воскресенье она опубликовала соответствующие фото.

Отмечается, что похороны решили провести непублично, без камер.

В 14:00 на Майдане Независимости состоялась акция памяти Шишова.

В организации отметили, что в следующее воскресенье, 3 октября, планируется служба в одном из соборов Киева, куда "любой может прийти и проститься" с Шишовым.

Что предшествовало: 20 августа, через две недели после смерти Шишова, его гражданская жена Божена Жолудь заявляла, что родственникам не позволяют похоронить белорусского активиста из-за следственных действий.

Она также сообщила, что похоронить белоруса решили в Киеве.

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