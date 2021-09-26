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Тело повешенного в Киеве белоруса Шишова похоронили почти через 2 месяца

Воскресенье, 26 сентября 2021, 23:27
Тело повешенного в Киеве белоруса Шишова похоронили почти через 2 месяца
фото: Белорусский дом в Украине

Главу "Белорусского дома в Украине" Виталия Шишова, которого нашли повешенным в Киеве 3 августа, похоронили в воскресенье.

Источник: Белорусский дом в Украине в Telegram

Детали: О планируемых похоронах организация сообщила в субботу.

В воскресенье она опубликовала соответствующие фото.

Отмечается, что похороны решили провести непублично, без камер.

В 14:00 на Майдане Независимости состоялась акция памяти Шишова.

В организации отметили, что в следующее воскресенье, 3 октября, планируется служба в одном из соборов Киева, куда "любой может прийти и проститься" с Шишовым.

Что предшествовало: 20 августа, через две недели после смерти Шишова, его гражданская жена Божена Жолудь заявляла, что родственникам не позволяют похоронить белорусского активиста из-за следственных действий.

Она также сообщила, что похоронить белоруса решили в Киеве.

Предыстория:

  • 2 августа в Белорусском доме в Украине сообщили, что их глава Виталий Шишов утром вышел на пробежку в Киеве и исчез. 3 августа его нашли повешенным. У него была содрана кожа на носу, левом колене и груди.
  • 9 августа, в годовщину начала белорусских протестов, самопровозглашенный президент Беларуси Александр Лукашенко отрицал свою причастность к смерти Виталия Щишова, заявив, что тот был "никто" в своей стране, и что ему и так хватает, с кем разбираться.

Украинская правда

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Темы: БеларусьКиев
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