Тіло білоруса, повішеного в Києві, досі не дозволяють поховати – дружина

Тіло білоруса Віталія Шишова, якого знайшли повішеним в одному з київських парків, вже два тижні не дозволяють поховати через слідчі дії, повідомила його цивільна дружина.

Джерело: цивільна дружина Шишова Божена Жолудь в інтерв’ю "Суспільному"

Деталі: За її словами, адвокатка родичів досі не бачила матеріали справи, немає жодних коментарів з боку правоохоронців.

Тіло Шишова досі не поховали, прокуратура повідомила, що не надасть дозволу до кінця слідства, щоб потім при потребі не ексгумувати.

Ховати білоруса вирішили також у Києві, але коли – невідомо.

Передісторія: