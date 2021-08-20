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Тіло білоруса, повішеного в Києві, досі не дозволяють поховати – дружина

П'ятниця, 20 серпня 2021, 10:40
фото: БДУ

Тіло білоруса Віталія Шишова, якого знайшли повішеним в одному з київських парків, вже два тижні не дозволяють поховати через слідчі дії, повідомила його цивільна дружина.

Джерело: цивільна дружина Шишова Божена Жолудь в інтерв’ю "Суспільному"

Деталі: За її словами, адвокатка родичів досі не бачила матеріали справи, немає жодних коментарів з боку правоохоронців.

Тіло Шишова досі не поховали, прокуратура повідомила, що не надасть дозволу до кінця слідства, щоб потім при потребі не ексгумувати.

Ховати білоруса вирішили також у Києві, але коли – невідомо.

Передісторія: 

  • 2 серпня у Білоруському домі в Україні (цю організацію курує Сергій Коротких, відомий як "Боцман" з "Азова") повідомили, що їх голова Віталій Шишов вранці вийшов на пробіжку в Києві і зник.
  • Наступного дня його знайшли повішеним. Правоохоронці повідомили, що у нього здерта шкіра на носі, коліні та грудях.
  • Вранці 3 серпня Білоруський дім в Україні заявив, що за його главою Віталієм Шишовим, якого знайшли повішеним у Києві, стежили, і що поліція про це знала.
  • Основними версіями смерті глави Білоруського дому Шишова українські силовики наразі називають самогубство та вбивство з імітуванням самогубства.

Теми: БілорусьКиївактивісти


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