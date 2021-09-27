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Головні новини неділі і ночі: вибори в Німеччині, “помаранчеві” області

Понеділок, 27 вересня 2021, 08:00

У Німеччині відбулися парламентські вибори, п’ять областей в Україні "помаранчеві" – актуальні новини 26 вересня.

Про коронавірус

Дніпропетровська, Донецька, Кіровоградська, Тернопільська та Черкаська області потрапили до помаранчевої зони карантину - через збільшення кількості COVID-госпіталізацій.

Показники решти областей зараз відповідають жовтому рівню епіднебезпеки.

Про вибори в Німеччині

Соціал-демократична партія (SPD) здобула перемогу на парламентських виборах у Німеччині – 25,7% голосів. На другому місці - Християнсько-демократичний союз (CDU) – 18,9%.

Ці вибори визначають, хто замінить канцлерку Ангелу Меркель після 16 років на цій посаді. 

Про інші важливі новини

Туреччина направила підкріплення в останній утримуваний повстанцями анклав на північному заході Сирії – Ідліб –  оскільки Росія посилила авіаудари по ньому в неділю.

Нардеп від ОПЗЖ й голова парламентського комітету з питань свободи слова Нестор Шуфрич став власником 60% акцій телеканалу "Перший незалежний", це медіа створили експрацівники так званих "каналів Медведчука", які потрапили під санкції й зупинили мовлення.

Один український військовослужбовець загинув внаслідок підриву на вибуховому пристрої, ще один захисник дістав поранення.

Росія впродовж найближчих трьох років виділить на соціально-економічні потреби окупованого Донбасу понад 900 мільярдів рублів (близько 330 мільярдів гривень).

Українська правда


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