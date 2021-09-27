Головні новини неділі і ночі: вибори в Німеччині, “помаранчеві” області

У Німеччині відбулися парламентські вибори, п’ять областей в Україні "помаранчеві" – актуальні новини 26 вересня.

Про коронавірус

Дніпропетровська, Донецька, Кіровоградська, Тернопільська та Черкаська області потрапили до помаранчевої зони карантину - через збільшення кількості COVID-госпіталізацій.

Показники решти областей зараз відповідають жовтому рівню епіднебезпеки.

Про вибори в Німеччині

Соціал-демократична партія (SPD) здобула перемогу на парламентських виборах у Німеччині – 25,7% голосів. На другому місці - Християнсько-демократичний союз (CDU) – 18,9%.

Ці вибори визначають, хто замінить канцлерку Ангелу Меркель після 16 років на цій посаді.

Про інші важливі новини

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Росія впродовж найближчих трьох років виділить на соціально-економічні потреби окупованого Донбасу понад 900 мільярдів рублів (близько 330 мільярдів гривень).