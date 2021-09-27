Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng
up shop

Головні новини неділі і ночі: вибори в Німеччині, “помаранчеві” області

Понеділок, 27 вересня 2021, 08:00
Головні новини неділі і ночі: вибори в Німеччині, “помаранчеві” області

У Німеччині відбулися парламентські вибори, п’ять областей в Україні "помаранчеві" – актуальні новини 26 вересня.

Про коронавірус

Дніпропетровська, Донецька, Кіровоградська, Тернопільська та Черкаська області потрапили до помаранчевої зони карантину - через збільшення кількості COVID-госпіталізацій.

Показники решти областей зараз відповідають жовтому рівню епіднебезпеки.

Про вибори в Німеччині

Соціал-демократична партія (SPD) здобула перемогу на парламентських виборах у Німеччині – 25,7% голосів. На другому місці - Християнсько-демократичний союз (CDU) – 18,9%.

Ці вибори визначають, хто замінить канцлерку Ангелу Меркель після 16 років на цій посаді. 

Про інші важливі новини

Туреччина направила підкріплення в останній утримуваний повстанцями анклав на північному заході Сирії – Ідліб –  оскільки Росія посилила авіаудари по ньому в неділю.

Нардеп від ОПЗЖ й голова парламентського комітету з питань свободи слова Нестор Шуфрич став власником 60% акцій телеканалу "Перший незалежний", це медіа створили експрацівники так званих "каналів Медведчука", які потрапили під санкції й зупинили мовлення.

Один український військовослужбовець загинув внаслідок підриву на вибуховому пристрої, ще один захисник дістав поранення.

Росія впродовж найближчих трьох років виділить на соціально-економічні потреби окупованого Донбасу понад 900 мільярдів рублів (близько 330 мільярдів гривень).

Українська правда

"Українська правда" у Threads

Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

фотоУ Києві демонтували ще один пам'ятник

Помер емір Кувейту

Мер Лондона відмовив Кличку в наданні автівок, які здали на брухт

Welt: Україна на 2024 рік може готувати контрнаступ, яким його планував Залужний на це літо

Пристайко: Британія може направити війська в Україну у разі катастрофічного розвитку війни

оновлено від 07:23Окупанти вночі атакували Україну 31 дроном, майже усі збиті

Усі новини...
Останні новини
14:33
Путін піде на "вибори" як самовисуванець, але партія обіцяє допомогти
14:09
Цукерберг будує маєток за 100 мільйонів доларів на Гаваях – Wired
13:56
фотоУ Києві демонтували ще один пам'ятник
13:45
Міністр оборони ФРН: У нас п’ять-вісім років, щоб надолужити простій оборонного виробництва
13:36
фотоУмєров очікує від місцевої влади більшого сприяння мобілізації
13:35
У США подали заявку FDA на дозвіл "екстазі" для лікування ПТСР
13:20
ЗМІ: Фінансовий злочинець та консультант Пригожина: Марсалек 10 років був російським шпигуном
13:03
Помер емір Кувейту
12:49
фотоПоліція Києва відкрила справу за фактом знищення дуба, посадженого у пам'ять про Романа Ратушного
12:45
США стверджують, що є спосіб конфіскації російських активів на користь України – ЗМІ
Усі новини...
Реклама: