Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng
up shop

Главные новости воскресенья и ночи: выборы в Германии, "оранжевые" области

Понедельник, 27 сентября 2021, 08:00
Главные новости воскресенья и ночи: выборы в Германии, оранжевые области

В Германии состоялись парламентские выборы, пять областей в Украине "оранжевые" - актуальные новости 26 сентября.

О коронавирусе

Днепропетровская, Донецкая, Кировоградская, Тернопольская и Черкасская области попали в оранжевую зону карантина - из-за увеличения количества COVID-госпитализаций.

Показатели остальных областей сейчас соответствуют желтом уровню эпидопасности.

О выборах в Германии

Социал-демократическая партия (SPD) одержала победу на парламентских выборах в Германии - 25,7% голосов. На втором месте - Христианско-демократический союз (CDU) - 18,9%.

Эти выборы определяют, кто заменит канцлера Ангелу Меркель после 16 лет на этой должности.

О других важных новостях

Турция направила подкрепление в последний удерживаемый повстанцами анклав на северо-западе Сирии - Идлиб - поскольку Россия усилила авиаудары по нему в воскресенье.

Нардеп от ОПЗЖ и председатель парламентского комитета по вопросам свободы слова Нестор Шуфрич стал владельцем 60% акций телеканала "Первый независимый", это медиа создали экс-работники так называемых "каналов Медведчука", которые попали под санкции и остановили вещание.

Один украинский военнослужащий погиб в результате подрыва на взрывном устройстве, еще один защитник получил ранения.

Россия в течение ближайших трех лет выделит на социально-экономические потребности оккупированного Донбасса более 900 млрд рублей (около 330 млрд гривен).

Украинская правда
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

"Слуги народа" определились, как коммуницировать закон о мобилизации: молчать и посылать к военным

дополнено от 7:14Российский корабль уничтожили крылатыми ракетами из тактической авиации − Воздушные силы

Шесть украинских пилотов закончили базовую подготовку к полетам на F-16 в Британии

Депутат Черкасского горсовета получил 5 лет: оправдывал РФ в разговорах с родственниками

фотоВ центре Киева пассажир Porsche открыл "пьяную" стрельбу: его задержану

Навального нашли в колонии за полярным кругом: "максимальная изоляция от мира"

Все новости...
Последние новости
10:48
Нефть дорожает в ожидании снижения процентных ставок в США
10:48
В Киеве проведут учения по безопасности: будут новые блокпосты и проверки машин
10:37
Кулеба: ЕС перенес решение о 50 млрд для Украины не из-за Венгрии
10:21
"Слуги народа" определились, как коммуницировать закон о мобилизации: молчать и посылать к военным
10:21
Курс валют на 26 декабря: сколько стоят доллар и евро
10:03
ДНК осьминогов может содержать подсказку по глобальному потеплению – исследование
10:01
WSJ: США пытаются восстановить агентурную сеть в Китае
09:57
Что ждет мировую экономику в 2024-м году: главные угрозы
09:53
обновленоВ Киеве и ряде областей была тревога из-за угрозы баллистики
09:43
Президент Литвы допустил возможность агрессии РФ против НАТО
Все новости...
Реклама: