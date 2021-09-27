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Главные новости воскресенья и ночи: выборы в Германии, "оранжевые" области

Понедельник, 27 сентября 2021, 08:00

В Германии состоялись парламентские выборы, пять областей в Украине "оранжевые" - актуальные новости 26 сентября.

О коронавирусе

Днепропетровская, Донецкая, Кировоградская, Тернопольская и Черкасская области попали в оранжевую зону карантина - из-за увеличения количества COVID-госпитализаций.

Показатели остальных областей сейчас соответствуют желтом уровню эпидопасности.

О выборах в Германии

Социал-демократическая партия (SPD) одержала победу на парламентских выборах в Германии - 25,7% голосов. На втором месте - Христианско-демократический союз (CDU) - 18,9%.

Эти выборы определяют, кто заменит канцлера Ангелу Меркель после 16 лет на этой должности.

О других важных новостях

Турция направила подкрепление в последний удерживаемый повстанцами анклав на северо-западе Сирии - Идлиб - поскольку Россия усилила авиаудары по нему в воскресенье.

Нардеп от ОПЗЖ и председатель парламентского комитета по вопросам свободы слова Нестор Шуфрич стал владельцем 60% акций телеканала "Первый независимый", это медиа создали экс-работники так называемых "каналов Медведчука", которые попали под санкции и остановили вещание.

Один украинский военнослужащий погиб в результате подрыва на взрывном устройстве, еще один защитник получил ранения.

Россия в течение ближайших трех лет выделит на социально-экономические потребности оккупированного Донбасса более 900 млрд рублей (около 330 млрд гривен).

Украинская правда


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