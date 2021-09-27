У політв’язня Яцкіна стало гірше з ногами, окупанти ставлять під загрозу його життя
В українського політв’язня Івана Яцкіна в окупованому Криму загострилася трофічна виразка на обох ногах, а пенітенціарні органи відмовляють йому в обстеженні й лікуванні.
Джерело: уповноважена Верховної Ради України з прав людини Людмила Денісова з посиланням на адвоката Миколу Полозова
Дослівно: "Отримала інформацію щодо стану здоров’я українського політв’язня Івана Яцкіна. На жаль, у нього внаслідок тромбофлебіту почалося загострення трофічної виразки на обох ногах.
Керівництво Сімферопольського СІЗО продовжує ігнорувати потребу в екстреному медичному обстеженні та фаховій меддопомозі. Це ставить під загрозу життя нашого співгромадянина...
Звернулася до уповноваженого з прав людини в РФ Тетяни Москалькової з вимогою провести повне обстеження Івана Яцкіна у кваліфікованому медзакладі та надати йому відповідний комплекс лікування".
Деталі: Омбудсмен Людмила Денісова та адвокат Микола Полозов під час зустрічі також говорили про кримськотатарських активістів Нарімана Джелялова, Асана та Азіза Ахтемових, яких утримують у Сімферопольському слідчому ізоляторі.
Вони наголосили на необхідності забезпечення правового захисту з боку МЗС України та надання їм медичної допомоги.
"Прошу міністра закордонних справ України сприяти правовій підтримці незаконно утримуваних українських політв’язнів", – звернулася Людмила Денісова до Дмитра Кулеби.
Передісторія:
- Івана Яцкіна російські спецслужби затримали й таємно вивезли з окупованого Криму у жовтні 2019 року, звинуватили його в "держзраді".
- 21 травня 2021 року підконтрольний окупантам Верховний суд Криму засудив Яцкіна до 11 років позбавлення волі з обмеженням свободи на 1 рік і з відбуванням покарання у колонії суворого режиму.
- 3-4 серпня 2021 року в Криму затримали 5 кримських татар: першого заступника голови Меджлісу Нарімана Джеляла, Азіза Ахтемова, Асана Ахтемова, Шевкета Усеінова та Ельдара Одаманова. Всіх затриманих узяли під варту.
- Федеральна служба безпеки Росії заявила, нібито українські розвідники організували, а кримчани Асан і Азіз Ахтемови виконали підрив ділянки газопровода в районі Перевального в окупованому Криму. Нарімана Джелялова у ФСБ назвали посередником.
- Асану Ахтемову також інкримінують організовану групу осіб і придбання, зберігання вибухових речовин групою осіб.