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У політв’язня Яцкіна стало гірше з ногами, окупанти ставлять під загрозу його життя

Понеділок, 27 вересня 2021, 17:13
У політв’язня Яцкіна стало гірше з ногами, окупанти ставлять під загрозу його життя
Іван Яцкін, фото Гульнари Кадирової

В українського політв’язня Івана Яцкіна в окупованому Криму загострилася трофічна виразка на обох ногах, а пенітенціарні органи відмовляють йому в обстеженні й лікуванні.  

Джерело: уповноважена Верховної Ради України з прав людини Людмила Денісова з посиланням на адвоката Миколу Полозова 

Дослівно: "Отримала інформацію щодо стану здоров’я українського політв’язня Івана Яцкіна. На жаль, у нього внаслідок тромбофлебіту почалося загострення трофічної виразки на обох ногах. 

Керівництво Сімферопольського СІЗО продовжує ігнорувати потребу в екстреному медичному обстеженні та фаховій меддопомозі. Це ставить під загрозу життя нашого співгромадянина...

Звернулася до уповноваженого з прав людини в РФ Тетяни Москалькової з вимогою провести повне обстеження Івана Яцкіна у кваліфікованому медзакладі та надати йому відповідний комплекс лікування".

Деталі: Омбудсмен Людмила Денісова та адвокат Микола Полозов під час зустрічі також говорили про кримськотатарських активістів Нарімана Джелялова, Асана та Азіза Ахтемових, яких утримують у Сімферопольському слідчому ізоляторі. 

Вони наголосили на необхідності забезпечення правового захисту з боку МЗС України та надання їм медичної допомоги.

"Прошу міністра закордонних справ України сприяти правовій підтримці незаконно утримуваних українських політв’язнів", – звернулася Людмила Денісова до Дмитра Кулеби.

Передісторія: 

  • Івана Яцкіна російські спецслужби затримали й таємно вивезли з окупованого Криму у жовтні 2019 року, звинуватили його в "держзраді".
  • 21 травня 2021 року підконтрольний окупантам Верховний суд Криму засудив Яцкіна до 11 років позбавлення волі з обмеженням свободи на 1 рік і з відбуванням покарання у колонії суворого режиму.
  • 3-4 серпня 2021 року в Криму затримали 5 кримських татар: першого заступника голови Меджлісу Нарімана Джеляла, Азіза Ахтемова, Асана Ахтемова, Шевкета Усеінова та Ельдара Одаманова. Всіх затриманих узяли під варту.
  • Федеральна служба безпеки Росії заявила, нібито українські розвідники організували, а кримчани Асан і Азіз Ахтемови виконали підрив ділянки газопровода в районі Перевального в окупованому Криму. Нарімана Джелялова у ФСБ назвали посередником.
  • Асану Ахтемову також інкримінують організовану групу осіб і придбання, зберігання вибухових речовин групою осіб.

Олена Рощенко, УП

"Українська правда" у Threads

Теми: Кримполітв'язніокупаціяправа людиниРосія
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