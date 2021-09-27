У політв’язня Яцкіна стало гірше з ногами, окупанти ставлять під загрозу його життя

В українського політв’язня Івана Яцкіна в окупованому Криму загострилася трофічна виразка на обох ногах, а пенітенціарні органи відмовляють йому в обстеженні й лікуванні.

Джерело: уповноважена Верховної Ради України з прав людини Людмила Денісова з посиланням на адвоката Миколу Полозова

Дослівно: "Отримала інформацію щодо стану здоров’я українського політв’язня Івана Яцкіна. На жаль, у нього внаслідок тромбофлебіту почалося загострення трофічної виразки на обох ногах.

Керівництво Сімферопольського СІЗО продовжує ігнорувати потребу в екстреному медичному обстеженні та фаховій меддопомозі. Це ставить під загрозу життя нашого співгромадянина...

Звернулася до уповноваженого з прав людини в РФ Тетяни Москалькової з вимогою провести повне обстеження Івана Яцкіна у кваліфікованому медзакладі та надати йому відповідний комплекс лікування".

Деталі: Омбудсмен Людмила Денісова та адвокат Микола Полозов під час зустрічі також говорили про кримськотатарських активістів Нарімана Джелялова, Асана та Азіза Ахтемових, яких утримують у Сімферопольському слідчому ізоляторі.

Вони наголосили на необхідності забезпечення правового захисту з боку МЗС України та надання їм медичної допомоги.

"Прошу міністра закордонних справ України сприяти правовій підтримці незаконно утримуваних українських політв’язнів", – звернулася Людмила Денісова до Дмитра Кулеби.

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