У политзаключенного Яцкина стало хуже с ногами, оккупанты ставят под угрозу его жизнь
У украинского политзаключенного Ивана Яцкина в оккупированном Крыму обострилась трофическая язва на обеих ногах, а пенитенциарные органы отказывают ему в обследовании и лечении.
Источник: уполномоченная Верховной Рады Украины по правам человека Людмила Денисова со ссылкой на адвоката Николая Полозова
Дословно: "Получила информацию о состоянии здоровья украинского политзаключенного Ивана Яцкина. К сожалению, у него в результате тромбофлебита началось обострение трофической язвы на обеих ногах.
Руководство Симферопольского СИЗО продолжает игнорировать потребность в экстренном медицинском обследовании и профессиональной медпомощи. Это ставит под угрозу жизнь нашего соотечественника...
Обратилась к уполномоченному по правам человека в РФ Татьяне Москальковой с требованием провести полное обследование Ивана Яцкина в квалифицированном медучреждении и предоставить ему соответствующий комплекс лечения".
Детали: Омбудсмен Людмила Денисова и адвокат Николай Полозов во время встречи также говорили о крымскотатарских активистах Наримане Джелялове, Асане и Азизе Ахтемовых, которые содержатся в Симферопольском следственном изоляторе.
Они подчеркнули необходимость обеспечения правовой защиты со стороны МИД Украины и предоставления им медицинской помощи.
"Прошу министра иностранных дел Украины способствовать правовой поддержке незаконно удерживаемых украинских политзаключенных", – обратилась Людмила Денисова к Дмитрию Кулебе.
Предыстория:
- Ивана Яцкина российские спецслужбы задержали и тайно вывезли из оккупированного Крыма в октябре 2019 года, обвинили его в "госизмене".
- 21 мая 2021 года подконтрольный оккупантам Верховный суд Крыма приговорил Яцкина к 11 годам лишения свободы с ограничением свободы на 1 год и с отбыванием наказания в колонии строгого режима.
- 3-4 августа 2021 года в Крыму задержали 5 крымских татар: первого заместителя главы Меджлиса Наримана Джелялова, Азиза Ахтемова, Асана Ахтемова, Шевкета Усеинова и Эльдара Одаманова. Всех задержанных взяли под стражу.
- Федеральная служба безопасности России заявила, якобы украинские разведчики организовали, а крымчане Асан и Азиз Ахтемовы выполнили подрыв участка газопровода в районе Перевального в оккупированном Крыму. Наримана Джелялова в ФСБ назвали посредником.
- Асану Ахтемову также инкриминируют организованную группу лиц и приобретение, хранение взрывчатых веществ группой лиц.