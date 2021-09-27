Все разделы
Укр / Рус Клуб УП
Укр / Рус
up shop

У политзаключенного Яцкина стало хуже с ногами, оккупанты ставят под угрозу его жизнь

Понедельник, 27 сентября 2021, 17:13
Иван Яцкин, фото Гульнары Кадыровой

У украинского политзаключенного Ивана Яцкина в оккупированном Крыму обострилась трофическая язва на обеих ногах, а пенитенциарные органы отказывают ему в обследовании и лечении.

Источник: уполномоченная Верховной Рады Украины по правам человека Людмила Денисова со ссылкой на адвоката Николая Полозова

Дословно: "Получила информацию о состоянии здоровья украинского политзаключенного Ивана Яцкина. К сожалению, у него в результате тромбофлебита началось обострение трофической язвы на обеих ногах.

Руководство Симферопольского СИЗО продолжает игнорировать потребность в экстренном медицинском обследовании и профессиональной медпомощи. Это ставит под угрозу жизнь нашего соотечественника...

Обратилась к уполномоченному по правам человека в РФ Татьяне Москальковой с требованием провести полное обследование Ивана Яцкина в квалифицированном медучреждении и предоставить ему соответствующий комплекс лечения".

Детали: Омбудсмен Людмила Денисова и адвокат Николай Полозов во время встречи также говорили о крымскотатарских активистах Наримане Джелялове, Асане и Азизе Ахтемовых, которые содержатся в Симферопольском следственном изоляторе.

Они подчеркнули необходимость обеспечения правовой защиты со стороны МИД Украины и предоставления им медицинской помощи.

"Прошу министра иностранных дел Украины способствовать правовой поддержке незаконно удерживаемых украинских политзаключенных", – обратилась Людмила Денисова к Дмитрию Кулебе.

Предыстория:

  • Ивана Яцкина российские спецслужбы задержали и тайно вывезли из оккупированного Крыма в октябре 2019 года, обвинили его в "госизмене". 
  • 21 мая 2021 года подконтрольный оккупантам Верховный суд Крыма приговорил Яцкина к 11 годам лишения свободы с ограничением свободы на 1 год и с отбыванием наказания в колонии строгого режима.
  • 3-4 августа 2021 года  в Крыму задержали 5 крымских татар: первого заместителя главы Меджлиса Наримана Джелялова, Азиза Ахтемова, Асана Ахтемова, Шевкета Усеинова и Эльдара Одаманова. Всех задержанных взяли под стражу.
  • Федеральная служба безопасности России заявила, якобы украинские разведчики организовали, а крымчане Асан и Азиз Ахтемовы выполнили подрыв участка газопровода в районе Перевального в оккупированном Крыму. Наримана Джелялова в ФСБ назвали посредником.
  • Асану Ахтемову также инкриминируют организованную группу лиц и приобретение, хранение взрывчатых веществ группой лиц.

Алена Рощенко, УП
Темы: Крымполитзаключенныеоккупацияправа человекаРосcия
powered by lun.ua
Главное сегодня

видеоПритула подтвердил намерения создать свою партию

фото, видеоСиловики остановили "распродажу" арсенала военной части в Николаеве

фотоУ Зеленского вслед за 1 млрд деревьев хотят 10 тысяч новых спортплощадок

фотоНАБУ и САП проводят обыски у окружения "слуги" Куницкого в Харькове – источники

В Украине презентовали мобильное приложение "еСуд"

Визит Зеленского, сессии, награждение лучших "слуг" - что ждет нардепов в Трускавце

Все новости...
Крым
Суд арестовал 12 российских самолетов и 4 судна: летали и плавали в Крым
Оккупанты начали масштабные учения десантников и артиллеристов в Крыму
В оккупированном Крыму задержали бывшего "вице-премьера" Кабанова
Последние новости
20:42
Курс валют: гривня укрепилась к доллару и евро
20:28
Дания расширит запрет на разведение норок еще на год
20:07
видеоПритула подтвердил намерения создать свою партию
19:48
Налоговая зафиксировала снижение количества крупных налогоплательщиков
19:30
На Донбассе 7 нарушений "тишины", в ВСУ двое раненых
19:04
Фильм УП "Надо еще выжить" покажут на международном кинофестивале в Харькове
19:03
фото, видеоСиловики остановили "распродажу" арсенала военной части в Николаеве
18:56
Лукашенко согласился провести референдум по смертной казни
18:54
Украине нужно построить 240 новых судов – Укроборонпром
18:48
В воскресенье на Донбассе погиб боец из Харьковской области
Все новости...