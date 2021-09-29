У Харкові знову перейменували проспект Жукова, влада каже: Це не кінець

Другий апеляційний адмінсуд Харкова визнав незаконним рішення Харківської міськради про перейменування проспекту Григоренка на проспект Жукова. Влада заявила, що подаватиме касаційну скаргу.

Джерело: сайт Харківської міськради, депутат міськради Дмитро Булах та ВО "Свобода" у Facebook

Деталі: Апеляційну скаргу міськради суд розглядав 28 вересня і залишив її без задоволення.

Влада заявила, що під час засідання суд не надав можливості представникам міськради обґрунтувати апеляцію, неповно дослідив усі обставини у справі та не врахував аргументи та доводи представників міськради, тому влада подаватиме касаційну скаргу.

У міськраді також додали, що "на цей час не можна вважати остаточно вирішеним питання" щодо перейменування проспекту.

Це пояснили тим, що Харківський окружний адмінсуд 16 червня по іншій справі за позовом міськради визнав протиправним та нечинним пункт розпорядження голови Харківської ОДА від 17 травня 2016 року про перейменування проспекту Жукова на проспект Григоренка.

В міськраді підкреслили, що згадане рішення суду є чинним, бо апеляційний розгляд справи ще триває.

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