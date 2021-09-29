У Харкові знову перейменували проспект Жукова, влада каже: Це не кінець
Другий апеляційний адмінсуд Харкова визнав незаконним рішення Харківської міськради про перейменування проспекту Григоренка на проспект Жукова. Влада заявила, що подаватиме касаційну скаргу.
Джерело: сайт Харківської міськради, депутат міськради Дмитро Булах та ВО "Свобода" у Facebook
Деталі: Апеляційну скаргу міськради суд розглядав 28 вересня і залишив її без задоволення.
Влада заявила, що під час засідання суд не надав можливості представникам міськради обґрунтувати апеляцію, неповно дослідив усі обставини у справі та не врахував аргументи та доводи представників міськради, тому влада подаватиме касаційну скаргу.
У міськраді також додали, що "на цей час не можна вважати остаточно вирішеним питання" щодо перейменування проспекту.
Це пояснили тим, що Харківський окружний адмінсуд 16 червня по іншій справі за позовом міськради визнав протиправним та нечинним пункт розпорядження голови Харківської ОДА від 17 травня 2016 року про перейменування проспекту Жукова на проспект Григоренка.
В міськраді підкреслили, що згадане рішення суду є чинним, бо апеляційний розгляд справи ще триває.
Передісторія:
- У травні 2016 року голова Харківської обласної держадміністрації Ігор Райнін підписав розпорядження, яким проспект Жукова перейменували на проспект Петра Григоренка (радянського генерала, правозахисника, який виступав на захист кримських татар та інших депортованих народів).
- 19 червня 2019 року Харківська міська рада повернула проспекту Григоренка ім'я маршала Жукова попри мітинги.
- 5 вересня 2019 року Харківський окружний адмінсуд задовольнив адміністративний позов різних політиків і політсил про скасування рішення міськради про повернення проспекту Григоренка імені Жукова, пославшись на порушення процедури: не було громадського обговорення.
- Харківська міськрада подала апеляцію. 8 листопада другий апеляційний адміністративний суд підтвердив незаконність повернення імені маршала Жукова проспекту Григоренка.
- У лютому 2020 року Харківська міськрада втретє підтримала рішення про перейменування проспекту Петра Григоренка та присвоєння йому імені радянського маршала Георгія Жукова. Але у червні 2020 року суд це рішення скасував.