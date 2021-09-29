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В Харькове снова переименовали проспект Жукова, власть говорит: Это не конец

Среда, 29 сентября 2021, 10:35
В Харькове снова переименовали проспект Жукова, власть говорит: Это не конец
Фото ВО "Свобода"

Второй апелляционный админсуд Харькова признал незаконным решение Харьковского горсовета о переименовании проспекта Григоренко на проспект Жукова. Власти заявили, что будут подавать кассационную жалобу.

Источник: сайт Харьковского горсовета, депутат горсовета Дмитрий Булах и ВО "Свобода" в Facebook

Детали: Апелляционную жалобу горсовета суд рассматривал 28 сентября и оставил ее без удовлетворения.

Власти заявили, что на заседании суд не дал возможности представителям горсовета обосновать апелляцию, неполно исследовал все обстоятельства по делу и не учел аргументы и доводы представителей горсовета, поэтому власти будут подавать кассационную жалобу.

В горсовете также добавили, что "в настоящее время нельзя считать окончательно решенным вопрос" относительно переименования проспекта.

Это объяснили тем, что Харьковский окружной админсуд 16 июня по другому делу по иску горсовета признал противоправным и недействительным пункт распоряжения председателя Харьковской ОГА от 17 мая 2016 года о переименовании проспекта Жукова на проспект Григоренко.

В горсовете подчеркнули, что данное решение суда является действующим, поскольку апелляционное рассмотрение дела еще продолжается.

Предыстория:

  • В мае 2016 года глава Харьковской областной госадминистрации Игорь Райнин подписал распоряжение, которым проспект Жукова переименовали в проспект Петра Григоренко (советского генерала, правозащитника, выступавшего в защиту крымских татар и других депортированных народов).
  • 19 июня 2019 года Харьковский городской совет вернул проспекту Григоренко имя маршала Жукова, несмотря на митинги. В тот же день Кабинет министров инициировал проверку законности решения Харьковского горсовета.
  • 5 сентября 2019 года Харьковский окружной админсуд удовлетворил административный иск ряда политиков и политсил об отмене решения горсовета о возвращении проспекту Григоренко имени Жукова, сославшись на нарушение процедуры: не было общественного обсуждения.
  • Харьковский горсовет подал апелляцию. 8 ноября Второй апелляционный административный суд подтвердил незаконность возвращения имени маршала Жукова проспекту Григоренко.
  • В феврале 2020 года Харьковский горсовет в третий раз поддержал решение о переименовании проспекта Григоренко и присвоении ему имени советского маршала Жукова. Но в июне 2020 года суд это решение отменил. 

Украинская правда

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Темы: Харьковсуддекоммунизация
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