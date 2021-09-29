В Харькове снова переименовали проспект Жукова, власть говорит: Это не конец

Второй апелляционный админсуд Харькова признал незаконным решение Харьковского горсовета о переименовании проспекта Григоренко на проспект Жукова. Власти заявили, что будут подавать кассационную жалобу.

Источник: сайт Харьковского горсовета, депутат горсовета Дмитрий Булах и ВО "Свобода" в Facebook

Детали: Апелляционную жалобу горсовета суд рассматривал 28 сентября и оставил ее без удовлетворения.

Власти заявили, что на заседании суд не дал возможности представителям горсовета обосновать апелляцию, неполно исследовал все обстоятельства по делу и не учел аргументы и доводы представителей горсовета, поэтому власти будут подавать кассационную жалобу.

В горсовете также добавили, что "в настоящее время нельзя считать окончательно решенным вопрос" относительно переименования проспекта.

Это объяснили тем, что Харьковский окружной админсуд 16 июня по другому делу по иску горсовета признал противоправным и недействительным пункт распоряжения председателя Харьковской ОГА от 17 мая 2016 года о переименовании проспекта Жукова на проспект Григоренко.

В горсовете подчеркнули, что данное решение суда является действующим, поскольку апелляционное рассмотрение дела еще продолжается.

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