Кабмін затвердив стратегію деокупації Криму
Кабінет міністрів затвердив Стратегію деокупації Криму на засіданні 29 вересня.
Джерело: прем’єр-міністр Денис Шмигаль у Telegram
Пряма мова Шмигаля: "Документ стане комплексною дорожньою картою з повернення українського Криму".
Деталі: Шмигаль нагадав, що "Кримська платформа" – це не разовий захід.
Він пояснив, що уряд схвалює комплексні документи, які містять "детальні кроки деокупації", залучає до цього питання найкращих експертів та аналітиків з усього світу.
Також, за словами Шмигаля, влада працює з країнами-партнерами та в рамках міжнародних організацій, аби тема Криму постійно була на світовому порядку денному.
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Передісторія:
- 23 серпня у Києві стартував установчий саміт Кримської платформи – першого переговорного майданчика України з деокупації Криму. На нього прибули представники 46 країн.
- Так званий віце-прем'єр кримського уряду, постійний представник Криму при президенті Росії Георгій Мурадов заявив, що міжнародний саміт "Кримська платформа" може обернутися для його учасників "низкою хворобливих наслідків".
- Представниця МЗС РФ Марія Захарова заявила, що Росія розглядає участь окремих країн і міжнародних організацій в Кримській платформі як посягання на свою територіальну цілісність.
- Президент Володимир Зеленський заявив, що Росія тиснула на учасників Кримської платформи, які мали намір приїхати в Україну.