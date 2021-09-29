Кабмін затвердив стратегію деокупації Криму

Кабінет міністрів затвердив Стратегію деокупації Криму на засіданні 29 вересня.

Джерело: прем’єр-міністр Денис Шмигаль у Telegram



Пряма мова Шмигаля: "Документ стане комплексною дорожньою картою з повернення українського Криму".

Деталі: Шмигаль нагадав, що "Кримська платформа" – це не разовий захід.

Він пояснив, що уряд схвалює комплексні документи, які містять "детальні кроки деокупації", залучає до цього питання найкращих експертів та аналітиків з усього світу.

Також, за словами Шмигаля, влада працює з країнами-партнерами та в рамках міжнародних організацій, аби тема Криму постійно була на світовому порядку денному.

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