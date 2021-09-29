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Кабмин утвердил стратегию деоккупации Крыма

Среда, 29 сентября 2021, 14:42
Фото КМУ

Кабинет министров утвердил Стратегию деоккупации Крыма на заседании 29 сентября.

Источник: премьер-министр Денис Шмыгаль в Telegram

Прямая речь Шмыгаля: "Документ станет комплексной дорожной картой по возврату украинского Крыма".

Детали: Шмыгаль напомнил, что "Крымская платформа" – это не разовое мероприятие.

Он пояснил, что правительство принимает комплексные документы, содержащие "детальные шаги деоккупации", привлекает к этому вопросу лучших экспертов и аналитиков со всего мира.

Также, по словам Шмыгаля, власть работает с партнерами и в рамках международных организаций, чтобы тема Крыма постоянно была в мировой повестке дня.

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Предыстория: 

  • 23 августа в Киеве стартовал учредительный саммит Крымской платформы – первой переговорной площадки Украины по деоккупации Крыма. На него прибыли представители 46 стран.
  • Так называемый вице-премьер крымского правительства, постоянный представитель Крыма при президенте России Георгий Мурадов заявил, что международный саммит "Крымская платформа" может обернуться для его участников "рядом болезненных последствий".
  • Представительница МИД РФ Мария Захарова заявила, что Россия рассматривает участие отдельных стран и международных организаций в Крымской платформе как посягательство на свою территориальную целостность.
  • Президент Владимир Зеленский заявил, что Россия давила на участников Крымской платформы, которые намеревались приехать в Украину.

Украинская правда
Темы: Кабинет министровКрым
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