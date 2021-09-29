Кабмин утвердил стратегию деоккупации Крыма

Кабинет министров утвердил Стратегию деоккупации Крыма на заседании 29 сентября.

Источник: премьер-министр Денис Шмыгаль в Telegram

Прямая речь Шмыгаля: "Документ станет комплексной дорожной картой по возврату украинского Крыма".

Детали: Шмыгаль напомнил, что "Крымская платформа" – это не разовое мероприятие.

Он пояснил, что правительство принимает комплексные документы, содержащие "детальные шаги деоккупации", привлекает к этому вопросу лучших экспертов и аналитиков со всего мира.

Также, по словам Шмыгаля, власть работает с партнерами и в рамках международных организаций, чтобы тема Крыма постоянно была в мировой повестке дня.

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