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Суддю Вовка покарали штрафом у майже 5 тисяч, бо не ходить на суди

Середа, 29 вересня 2021, 13:14
Суддю Вовка покарали штрафом у майже 5 тисяч, бо не ходить на суди

На голову Окружного адміністративного суду Києва Павла Вовка наклали штраф у 4,5 тисячі гривень, бо він не ходить на суди.

Джерело: співрозмовник УП у САП

Деталі: Вищий антикорупційний суд 29 вересня наклав на главу ОАСК Вовка штраф у 4540 грн.

Вовка покарали, бо він не з'являється на суди, які розглядають його відсторонення від посади та намагаються обрати йому запобіжний захід у вигляді застави.

Оскаржити виплату штрафу Вовк не може.

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Передісторія: 

  • У липні 2020 року НАБУ презентувало відео про Вовка і ОАСК, де голова суду та суддя обговорювали, як будуть "владу захоплювати".   Записи розмов, оприлюднені НАБУ, Вовк назвав сфальсифікованими, і додав, що у відставку не збирається.
  • НАБУ підозрює голову ОАСК Павла Вовка у створенні злочинної організації з метою захоплення державної влади шляхом встановлення контролю над Вищою кваліфікаційною комісією суддів, Вищою радою правосуддя та створення штучних перешкод у їх роботі. Крім Вовка, підозрюваними є деякі його колеги та голова Державної судової адміністрації Зеновій Холоднюк.
  • Наприкінці грудня 2020 року в НАБУ повідомили, що Вовк вже понад 3 місяці не з'являється на засідання суду, де йому мали б обрати запобіжний захід. Також повістки ігнорували в ОАСК. Через неявку Вовка до суду, відсутність за місцем проживання, переховування від детективів, у НАБУ намагалися оголосили Вовка у розшук, проте за місяць генпрокурор Ірина Венедіктова так і не відреагувала на ці клопотання.
  • На початку лютого НАБУ довело до відома Вовка зміст виклику до ВАКС, де 3 лютого мало відбутися засідання з обрання запобіжного заходу. Детективи зачитували Вовку текст клопотання про відсторонення його від посади під час "прогулянки" поруч із суддею довжиною у кілька кілометрів.
  • 3 лютого Вищий антикорупційний суд дозволив НАБУ примусово доставити до суду Вовка, однак його п’ять разів не змогли привести, оскільки не знайшли ні на роботі, ні вдома.

Українська правда

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Теми: Павло Вовк ОАСКсуд
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