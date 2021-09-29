Суддю Вовка покарали штрафом у майже 5 тисяч, бо не ходить на суди

На голову Окружного адміністративного суду Києва Павла Вовка наклали штраф у 4,5 тисячі гривень, бо він не ходить на суди.

Джерело: співрозмовник УП у САП

Деталі: Вищий антикорупційний суд 29 вересня наклав на главу ОАСК Вовка штраф у 4540 грн.

Вовка покарали, бо він не з'являється на суди, які розглядають його відсторонення від посади та намагаються обрати йому запобіжний захід у вигляді застави.

Оскаржити виплату штрафу Вовк не може.

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