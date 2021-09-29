Усі розділи
Укр / Рус Клуб УП
Укр / Рус
up shop

Суддю Вовка покарали штрафом у майже 5 тисяч, бо не ходить на суди

Середа, 29 вересня 2021, 13:14

На голову Окружного адміністративного суду Києва Павла Вовка наклали штраф у 4,5 тисячі гривень, бо він не ходить на суди.

Джерело: співрозмовник УП у САП

Деталі: Вищий антикорупційний суд 29 вересня наклав на главу ОАСК Вовка штраф у 4540 грн.

Вовка покарали, бо він не з'являється на суди, які розглядають його відсторонення від посади та намагаються обрати йому запобіжний захід у вигляді застави.

Оскаржити виплату штрафу Вовк не може.

Читайте також: Президентів багато – ОАСК один. Як Павло Вовк став ганебним суддею десятиріччя

Рука руку миє: чому троє членів ВРП не можуть розглядати відсторонення судді Вовка з ОАСК?

"Ти сумнівався у нашій політичній проституції?" Як нові плівки Вовка показали суддівську імперію влади

"Шеф, давай что-то учудим": НАБУ опублікувало записи "розмов суддів Окружного суду"

Передісторія: 

  • У липні 2020 року НАБУ презентувало відео про Вовка і ОАСК, де голова суду та суддя обговорювали, як будуть "владу захоплювати".   Записи розмов, оприлюднені НАБУ, Вовк назвав сфальсифікованими, і додав, що у відставку не збирається.
  • НАБУ підозрює голову ОАСК Павла Вовка у створенні злочинної організації з метою захоплення державної влади шляхом встановлення контролю над Вищою кваліфікаційною комісією суддів, Вищою радою правосуддя та створення штучних перешкод у їх роботі. Крім Вовка, підозрюваними є деякі його колеги та голова Державної судової адміністрації Зеновій Холоднюк.
  • Наприкінці грудня 2020 року в НАБУ повідомили, що Вовк вже понад 3 місяці не з'являється на засідання суду, де йому мали б обрати запобіжний захід. Також повістки ігнорували в ОАСК. Через неявку Вовка до суду, відсутність за місцем проживання, переховування від детективів, у НАБУ намагалися оголосили Вовка у розшук, проте за місяць генпрокурор Ірина Венедіктова так і не відреагувала на ці клопотання.
  • На початку лютого НАБУ довело до відома Вовка зміст виклику до ВАКС, де 3 лютого мало відбутися засідання з обрання запобіжного заходу. Детективи зачитували Вовку текст клопотання про відсторонення його від посади під час "прогулянки" поруч із суддею довжиною у кілька кілометрів.
  • 3 лютого Вищий антикорупційний суд дозволив НАБУ примусово доставити до суду Вовка, однак його п’ять разів не змогли привести, оскільки не знайшли ні на роботі, ні вдома.

Українська правда
Теми: Павло Вовк ОАСКсуд


powered by lun.ua
Головне сьогодні

Україна увійшла до десятки країн світу, де за добу найбільше смертей від COVID-19

"Вясна": КДБ Білорусі затримав півсотні людей — імовірно, через коментарі про вбивство айтішника

фотоУ четвер бойовики вбили військового з Дніпропетровщини

"Маленькі дрібниці та регламентна війна": Арахамія аргументував відставку спікера Ради

У Зеленського заявили, що відставка Разумкова – ініціатива Арахамії

Новини 30 вересня: відставка Разумкова, союз Лукашенка та Путіна

Усі новини...
Павло Вовк
Портнов, Богдан і Вовк впливали на звільнення голови КСУ – ЗМІ
ВАКС дозволив примусово взяти відбитки пальців у брата судді Вовка 
Безвідмовний ОАСК: як в ОП хочуть скористатися послугами Вовка задля "своєї" людини в кріслі керівника САП 
Останні новини
07:27
Війна на Донбасі: Окупанти 13 разів порушили "тишу", є поранений
07:05
“Схеми”: “Антонов” переплачує за заправку своїх літаків, відкидаючи дешевші пропозиції
06:13
Вантажний космічний корабель SpaceX приводнився біля Флориди
05:41
Україна увійшла до десятки країн світу, де за добу найбільше смертей від COVID-19
04:39
Перемовини ЄС та Австралії щодо торговельної угоди відклали — через скасований контракт з Францією
03:40
У США відтермінували шатдаун на два місяці
02:39
"Вясна": КДБ Білорусі затримав півсотні людей — імовірно, через коментарі про вбивство айтішника
01:40
ЗМІ: Північна Корея випробувала нову зенітну ракету
00:40
В МОК почали розслідування щодо тренерів, що намагалися позбутися атлетки Тимановської
23:56
фотоУ четвер бойовики вбили військового з Дніпропетровщини
Усі новини...