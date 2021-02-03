Судью Вовка принудительно приведут в Антикоррупционный суд

Главу Окружного админсуда Киева Павла Вовка принудительно доставят в Высший антикоррупционный суд - ВАКС удовлетворил соответствующее ходатайство детективов Национального антикоррупционного бюро.

Источник: пресс-служба ВАКС в комментарии УП, Центр противодействия коррупции в Telegram

Дословно ЦПК: "Судья Высшего антикоррупционного суда Андрей Бицюк со второй попытки удовлетворил ходатайство детективов НАБУ по принудительному приводу в суд главы Окружного админсуда Павла Вовка.

И это произошло несмотря на чрезвычайное давление Высшего совета правосудия на судей ВАКС, в частности на Бицюка, по которому открыли дисциплинарное дело по жалобам адвокатов судей ОАСК".

Детали: Сообщается, что Высший совет правосудия не дал разрешения на арест Вовка. Но запрета принудительно доставить Вовка в законодательстве нет. Нужно только разрешение следственного судьи, которое получило НАБУ.

В ЦПК отмечают, что Волк с осени игнорирует заседания, прикрываясь судейским иммунитетом.

Читайте также: Рука руку моет: почему трое членов ВСП не могут рассматривать отстранение судьи Вовка из ОАСК?

"Ты сомневался в нашей политической проституции?" Как новые пленки Вовка показали судейскую империю власти

"Шеф, давай что-то учудим": НАБУ опубликовало записи "разговоров судей Окружного суда"

Предыстория: