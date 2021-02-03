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Судью Вовка принудительно приведут в Антикоррупционный суд

Среда, 3 февраля 2021, 16:17

Главу Окружного админсуда Киева Павла Вовка принудительно доставят в Высший антикоррупционный суд - ВАКС удовлетворил соответствующее ходатайство детективов Национального антикоррупционного бюро.

Источник: пресс-служба ВАКС в комментарии УП, Центр противодействия коррупции в Telegram

Дословно ЦПК: "Судья Высшего антикоррупционного суда Андрей Бицюк со второй попытки удовлетворил ходатайство детективов НАБУ по принудительному приводу в суд главы Окружного админсуда Павла Вовка.

И это произошло несмотря на чрезвычайное давление Высшего совета правосудия на судей ВАКС, в частности на Бицюка, по которому открыли дисциплинарное дело по жалобам адвокатов судей ОАСК".

Детали: Сообщается, что Высший совет правосудия не дал разрешения на арест Вовка. Но запрета принудительно доставить Вовка в законодательстве нет. Нужно только разрешение следственного судьи, которое получило НАБУ.

В ЦПК отмечают, что Волк с осени игнорирует заседания, прикрываясь судейским иммунитетом.

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Предыстория:

  • В июле 2020 года НАБУ представило видео про Вовка и ОАСК, где председатель суда и судья обсуждали, как будут "власть захватывать". Записи разговоров, обнародованные НАБУ, Вовк назвал сфальсифицированными, и добавил, что в отставку не собирается.
  • НАБУ подозревает голову ОАСК Павла Вовка в создании преступной организации с целью захвата государственной власти путем установления контроля над Высшей квалификационной комиссией судей, Высшим советом правосудия и создание искусственных препятствий в их работе. Кроме Вовка, подозреваемыми являются некоторые его коллеги и председатель Государственной судебной администрации Зиновий Холоднюк.
  • В конце декабря 2020 года в НАБУ сообщили, что Волк уже более 3 месяцев не появляется на заседание суда, где ему должны избрать меру пресечения. Также повестки игнорировали в ОАСК. Из-за неявки Вовка в суд, отсутствие по месту жительства, сокрытие от детективов, в НАБУ пытались объявили Вовка в розыск, однако за месяц генпрокурор Ирина Венедиктова так и не отреагировала на эти ходатайства.
  • В начале февраля НАБУ довело до сведения Вовка содержание вызова в ВАКС, где 3 февраля должно было состояться заседание по избранию меры пресечения. Детективы зачитывали Вовку текст ходатайства об отстранении его от должности во время "прогулки" рядом с судьей длиной в несколько километров.

Темы: Павел Вовк ОАСКНАБУ


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