Паралімпіада в Токіо: Веслувальник Ємельянов здобув “золото”

Українець Сергій Ємельянов виграв "золото" на Паралімпіаді – у веслуванні на байдарці-одиночці у класі KL3.

Джерело: "Укрінформ", Champion.com.ua

Деталі: Як зазначається, Ємельянов подолав дистанцію 200 метрів за 40,355 секунди.

Він випередив найближчого суперника із Росії Леоніда Крилова на 0,109 секунди.

"Укрінформ" пише, що в активі паралімпійської збірної України вже 87 нагород - 21 золота, 41 срібна та 25 бронзових. Україна посідає 5-е місце у загальнокомандному заліку і 4-те - за кількістю медалей.

Довідково: XVI літні Паралімпійські ігри триватимуть у Токіо 24 серпня – 6 вересня. У Паралімпіаді братимуть участь 143 українських атлети, які змагатимуться в 15 видах спорту. У Токіо буде розіграно 540 комплектів нагород серед представників 168 країн.