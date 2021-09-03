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Паралімпіада в Токіо: Веслувальник Ємельянов здобув “золото”

П'ятниця, 3 вересня 2021, 07:27
Паралімпіада в Токіо: Веслувальник Ємельянов здобув “золото”
Фото Reuters

Українець Сергій Ємельянов виграв "золото" на Паралімпіаді – у веслуванні на байдарці-одиночці у класі KL3.

Джерело: "Укрінформ", Champion.com.ua

Деталі: Як зазначається, Ємельянов подолав дистанцію 200 метрів за 40,355 секунди.

Він  випередив найближчого суперника із Росії Леоніда Крилова  на 0,109 секунди.

"Укрінформ" пише, що в активі паралімпійської збірної України вже 87 нагород - 21 золота, 41 срібна та 25 бронзових. Україна посідає 5-е місце у загальнокомандному заліку і 4-те - за кількістю медалей.

Довідково: XVI літні Паралімпійські ігри триватимуть у Токіо 24 серпня – 6 вересня. У Паралімпіаді братимуть участь 143 українських атлети, які змагатимуться в 15 видах спорту. У Токіо буде розіграно 540 комплектів нагород серед представників 168 країн.

"Українська правда" у Threads

Теми: Паралімпіадаспорт
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